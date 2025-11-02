AgentForge (AGE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.083254$ 0.083254 $ 0.083254 Laveste pris $ 0.00847396$ 0.00847396 $ 0.00847396 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

AgentForge (AGE) realtidsprisen er $0.00956599. I løbet af de sidste 24 timer har AGE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. AGEs højeste pris nogensinde er $ 0.083254, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00847396.

Når det gælder kortsigtet performance, AGE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AgentForge (AGE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Cirkulationsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Samlet Udbud 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på AgentForge er $ 9.57K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AGE er 1.00M, med et samlet udbud på 1000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 9.57K.