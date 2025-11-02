Agent DORA (AD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00167666$ 0.00167666 $ 0.00167666 Laveste pris $ 0.00001038$ 0.00001038 $ 0.00001038 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) +0.75% Prisændring (7D) +0.75%

Agent DORA (AD) realtidsprisen er $0.00001196. I løbet af de sidste 24 timer har AD handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ADs højeste pris nogensinde er $ 0.00167666, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001038.

Når det gælder kortsigtet performance, AD har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og +0.75% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Agent DORA (AD) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.95K$ 11.95K $ 11.95K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.95K$ 11.95K $ 11.95K Cirkulationsforsyning 999.40M 999.40M 999.40M Samlet Udbud 999,400,777.706732 999,400,777.706732 999,400,777.706732

Den nuværende markedsværdi på Agent DORA er $ 11.95K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af AD er 999.40M, med et samlet udbud på 999400777.706732. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.95K.