Den direkte AGENT BAPO pris i dag er 0.00010628 USD. Følg med i realtid BAPO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BAPO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte AGENT BAPO pris i dag er 0.00010628 USD. Følg med i realtid BAPO til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BAPO prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BAPO

BAPO Prisinfo

Hvad er BAPO

BAPO Officiel hjemmeside

BAPO Tokenomics

BAPO Prisprognose

AGENT BAPO Logo

AGENT BAPO Pris (BAPO)

Ikke noteret

1 BAPO til USD direkte pris:

$0.00010628
-3.40%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
AGENT BAPO (BAPO) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:38:47 (UTC+8)

AGENT BAPO (BAPO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00010572
24H lav
$ 0.00011045
24H høj

$ 0.00010572
$ 0.00011045
$ 0.00162005
$ 0.00010572
+0.09%

-3.41%

-7.72%

-7.72%

AGENT BAPO (BAPO) realtidsprisen er $0.00010628. I løbet af de sidste 24 timer har BAPO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00010572 og et højdepunkt på $ 0.00011045, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BAPOs højeste pris nogensinde er $ 0.00162005, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00010572.

Når det gælder kortsigtet performance, BAPO har ændret sig med +0.09% i løbet af den sidste time, -3.41% i løbet af 24 timer og -7.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AGENT BAPO (BAPO) Markedsinformation

$ 10.63K
--
$ 10.63K
100.00M
100,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på AGENT BAPO er $ 10.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BAPO er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.63K.

AGENT BAPO (BAPO) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af AGENT BAPO til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af AGENT BAPO til USD $ -0.0000415002.
I de sidste 60 dage var prisændringen af AGENT BAPO til USD $ -0.0000538132.
I de sidste 90 dage var prisændringen af AGENT BAPO til USD $ -0.0006391758265475131.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-3.41%
30 dage$ -0.0000415002-39.04%
60 dage$ -0.0000538132-50.63%
90 dage$ -0.0006391758265475131-85.74%

Hvad er AGENT BAPO (BAPO)

Agent Bapo is a memecoin and an AI model that can generate art, music and videos. Utilising AI to be benifeted for users to help them in their projects and daily business, Bapo holders will have access for free to the dAPP without paying any subscriptions, for unholders and users outside the chain, there will be a small subscription per month in which bapo holders will benifit as a revenue share. More tools will be unlocked on our dAPP plus as part of the upcoming steps there will be a mini app that will be used in the new base app.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

AGENT BAPO (BAPO) Ressource

Officiel hjemmeside

AGENT BAPO Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil AGENT BAPO (BAPO) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine AGENT BAPO (BAPO) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for AGENT BAPO.

Tjek AGENT BAPO prisprediktion nu!

BAPO til lokale valutaer

AGENT BAPO (BAPO) Tokenomics

At forstå tokenomics for AGENT BAPO (BAPO) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BAPO Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om AGENT BAPO (BAPO)

Hvor meget er AGENT BAPO (BAPO) værd i dag?
Den direkte BAPO pris i USD er 0.00010628 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BAPO til USD pris?
Den aktuelle pris på BAPOtil USD er $ 0.00010628. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af AGENT BAPO?
Markedsværdien for BAPO er $ 10.63K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BAPO?
Den cirkulerende forsyning af BAPO er 100.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BAPO?
BAPO opnåede en ATH-pris på 0.00162005 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BAPO?
BAPO så en ATL-pris på 0.00010572 USD.
Hvad er handelsvolumen for BAPO?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BAPO er -- USD.
Bliver BAPO højere i år?
BAPO kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BAPO prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:38:47 (UTC+8)

AGENT BAPO (BAPO) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

