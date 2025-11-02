AGENT BAPO (BAPO) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00010572 $ 0.00010572 $ 0.00010572 24H lav $ 0.00011045 $ 0.00011045 $ 0.00011045 24H høj 24H lav $ 0.00010572$ 0.00010572 $ 0.00010572 24H høj $ 0.00011045$ 0.00011045 $ 0.00011045 All Time High $ 0.00162005$ 0.00162005 $ 0.00162005 Laveste pris $ 0.00010572$ 0.00010572 $ 0.00010572 Prisændring (1H) +0.09% Prisændring (1D) -3.41% Prisændring (7D) -7.72% Prisændring (7D) -7.72%

AGENT BAPO (BAPO) realtidsprisen er $0.00010628. I løbet af de sidste 24 timer har BAPO handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00010572 og et højdepunkt på $ 0.00011045, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BAPOs højeste pris nogensinde er $ 0.00162005, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00010572.

Når det gælder kortsigtet performance, BAPO har ændret sig med +0.09% i løbet af den sidste time, -3.41% i løbet af 24 timer og -7.72% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

AGENT BAPO (BAPO) Markedsinformation

Markedsværdi $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K Cirkulationsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Samlet Udbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på AGENT BAPO er $ 10.63K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af BAPO er 100.00M, med et samlet udbud på 100000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.63K.