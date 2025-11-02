Affyn (FYN) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00103573 24H høj $ 0.00113271 All Time High $ 1.84 Laveste pris $ 0.00085146 Prisændring (1H) -0.02% Prisændring (1D) -0.42% Prisændring (7D) -0.82%

Affyn (FYN) realtidsprisen er $0.0011149. I løbet af de sidste 24 timer har FYN handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00103573 og et højdepunkt på $ 0.00113271, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. FYNs højeste pris nogensinde er $ 1.84, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00085146.

Når det gælder kortsigtet performance, FYN har ændret sig med -0.02% i løbet af den sidste time, -0.42% i løbet af 24 timer og -0.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Affyn (FYN) Markedsinformation

Markedsværdi $ 427.11K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.11M Cirkulationsforsyning 383.92M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Affyn er $ 427.11K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af FYN er 383.92M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.11M.