Køb krypto
Den direkte Aeonix Network pris i dag er 0.180232 USD. Følg med i realtid ONIX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk ONIX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om ONIX

ONIX Prisinfo

Hvad er ONIX

ONIX Whitepaper

ONIX Officiel hjemmeside

ONIX Tokenomics

ONIX Prisprognose

Aeonix Network Logo

Aeonix Network Pris (ONIX)

Ikke noteret

1 ONIX til USD direkte pris:

$0.180232
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Aeonix Network (ONIX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:48:08 (UTC+8)

Aeonix Network (ONIX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
24H lav
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0
$ 0.267455
$ 0.158635
--

--

0.00%

0.00%

Aeonix Network (ONIX) realtidsprisen er $0.180232. I løbet af de sidste 24 timer har ONIX handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ONIXs højeste pris nogensinde er $ 0.267455, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.158635.

Når det gælder kortsigtet performance, ONIX har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Aeonix Network (ONIX) Markedsinformation

$ 2.51M
--
$ 8.47M
13.94M
47,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Aeonix Network er $ 2.51M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ONIX er 13.94M, med et samlet udbud på 47000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.47M.

Aeonix Network (ONIX) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Aeonix Network til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Aeonix Network til USD $ -0.0277254129.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Aeonix Network til USD $ -0.0332219122.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Aeonix Network til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0277254129-15.38%
60 dage$ -0.0332219122-18.43%
90 dage$ 0--

Hvad er Aeonix Network (ONIX)

aeonix network is a modular AI network that combines web3 infrastructure, decentralized identity, and tokenized incentives to create verifiable and private AI applications. The flagship product, aeonix explorer, functions as a universal AI Agent search engine with a natural language interface, enabling users to access unique and hidden insights, interact with dApps, verify AI outputs, and earn rewards for ecosystem participation.

Unlike traditional AI services, aeonix is built as a private AI model: user data is never stored or used for external training, and organizations can deploy custom AI functions with full control over their data. This approach supports both public-facing AI agents (for search and community engagement) and private enterprise solutions (for secure data processing and automation).

aeonix bridges research and application, combining years of work in decentralized identity, token economics, and private AI systems into a single network. Its mission is to demonstrate how verifiable and privacy-preserving AI can operate at scale—providing a foundation for both consumer-facing products and enterprise-grade AI solutions.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Aeonix Network (ONIX) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Aeonix Network Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Aeonix Network (ONIX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Aeonix Network (ONIX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Aeonix Network.

Tjek Aeonix Network prisprediktion nu!

ONIX til lokale valutaer

Aeonix Network (ONIX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Aeonix Network (ONIX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ONIX Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Aeonix Network (ONIX)

Hvor meget er Aeonix Network (ONIX) værd i dag?
Den direkte ONIX pris i USD er 0.180232 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle ONIX til USD pris?
Den aktuelle pris på ONIXtil USD er $ 0.180232. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Aeonix Network?
Markedsværdien for ONIX er $ 2.51M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af ONIX?
Den cirkulerende forsyning af ONIX er 13.94M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på ONIX?
ONIX opnåede en ATH-pris på 0.267455 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ONIX?
ONIX så en ATL-pris på 0.158635 USD.
Hvad er handelsvolumen for ONIX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for ONIX er -- USD.
Bliver ONIX højere i år?
ONIX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ONIX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Aeonix Network (ONIX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$110,041.74

$3,873.74

$0.02899

$185.82

$1.0002

$110,041.74

$3,873.74

$185.82

$73.43

$19.855

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.07984

$0.000000000000000000000018

$0.000440

$0.00005028

$0.0022

$0.0032538

