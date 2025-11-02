Aeonix Network (ONIX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.267455$ 0.267455 $ 0.267455 Laveste pris $ 0.158635$ 0.158635 $ 0.158635 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) 0.00% Prisændring (7D) 0.00%

Aeonix Network (ONIX) realtidsprisen er $0.180232. I løbet af de sidste 24 timer har ONIX handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. ONIXs højeste pris nogensinde er $ 0.267455, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.158635.

Når det gælder kortsigtet performance, ONIX har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og 0.00% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Aeonix Network (ONIX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 8.47M$ 8.47M $ 8.47M Cirkulationsforsyning 13.94M 13.94M 13.94M Samlet Udbud 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Aeonix Network er $ 2.51M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af ONIX er 13.94M, med et samlet udbud på 47000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 8.47M.