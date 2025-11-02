ABSGLORP (GLORP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 24H lav $ 0 24H høj $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -0.21% Prisændring (1D) +1.18% Prisændring (7D) +4.25%

ABSGLORP (GLORP) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har GLORP handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. GLORPs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, GLORP har ændret sig med -0.21% i løbet af den sidste time, +1.18% i løbet af 24 timer og +4.25% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

ABSGLORP (GLORP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 47.87K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 47.87K Cirkulationsforsyning 993.32M Samlet Udbud 993,319,009.7638245

Den nuværende markedsværdi på ABSGLORP er $ 47.87K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af GLORP er 993.32M, med et samlet udbud på 993319009.7638245. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 47.87K.