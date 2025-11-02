a slow runner (SNAIL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001658 $ 0.00001658 $ 0.00001658 24H lav $ 0.000017 $ 0.000017 $ 0.000017 24H høj 24H lav $ 0.00001658$ 0.00001658 $ 0.00001658 24H høj $ 0.000017$ 0.000017 $ 0.000017 All Time High $ 0.00242581$ 0.00242581 $ 0.00242581 Laveste pris $ 0.00001606$ 0.00001606 $ 0.00001606 Prisændring (1H) -0.50% Prisændring (1D) -2.03% Prisændring (7D) -6.42% Prisændring (7D) -6.42%

a slow runner (SNAIL) realtidsprisen er $0.00001661. I løbet af de sidste 24 timer har SNAIL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001658 og et højdepunkt på $ 0.000017, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SNAILs højeste pris nogensinde er $ 0.00242581, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001606.

Når det gælder kortsigtet performance, SNAIL har ændret sig med -0.50% i løbet af den sidste time, -2.03% i løbet af 24 timer og -6.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

a slow runner (SNAIL) Markedsinformation

Markedsværdi $ 16.61K$ 16.61K $ 16.61K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.61K$ 16.61K $ 16.61K Cirkulationsforsyning 999.62M 999.62M 999.62M Samlet Udbud 999,615,858.479249 999,615,858.479249 999,615,858.479249

Den nuværende markedsværdi på a slow runner er $ 16.61K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SNAIL er 999.62M, med et samlet udbud på 999615858.479249. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.61K.