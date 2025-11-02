UdvekslingDEX+
Den direkte a slow runner pris i dag er 0.00001661 USD. Følg med i realtid SNAIL til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SNAIL prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Ikke noteret

1 SNAIL til USD direkte pris:

--
----
-2.00%1D
mexc
USD
a slow runner (SNAIL) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 12:38:12 (UTC+8)

a slow runner (SNAIL) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00001658
$ 0.00001658$ 0.00001658
24H lav
$ 0.000017
$ 0.000017$ 0.000017
24H høj

$ 0.00001658
$ 0.00001658$ 0.00001658

$ 0.000017
$ 0.000017$ 0.000017

$ 0.00242581
$ 0.00242581$ 0.00242581

$ 0.00001606
$ 0.00001606$ 0.00001606

-0.50%

-2.03%

-6.42%

-6.42%

a slow runner (SNAIL) realtidsprisen er $0.00001661. I løbet af de sidste 24 timer har SNAIL handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001658 og et højdepunkt på $ 0.000017, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SNAILs højeste pris nogensinde er $ 0.00242581, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00001606.

Når det gælder kortsigtet performance, SNAIL har ændret sig med -0.50% i løbet af den sidste time, -2.03% i løbet af 24 timer og -6.42% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

a slow runner (SNAIL) Markedsinformation

$ 16.61K
$ 16.61K$ 16.61K

--
----

$ 16.61K
$ 16.61K$ 16.61K

999.62M
999.62M 999.62M

999,615,858.479249
999,615,858.479249 999,615,858.479249

Den nuværende markedsværdi på a slow runner er $ 16.61K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SNAIL er 999.62M, med et samlet udbud på 999615858.479249. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.61K.

a slow runner (SNAIL) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af a slow runner til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af a slow runner til USD $ -0.0000076276.
I de sidste 60 dage var prisændringen af a slow runner til USD $ -0.0000144988.
I de sidste 90 dage var prisændringen af a slow runner til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-2.03%
30 dage$ -0.0000076276-45.92%
60 dage$ -0.0000144988-87.29%
90 dage$ 0--

Hvad er a slow runner (SNAIL)

would you buy me if i was slow?

a slow runner (SNAIL) Ressource

Officiel hjemmeside

a slow runner Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil a slow runner (SNAIL) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine a slow runner (SNAIL) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for a slow runner.

Tjek a slow runner prisprediktion nu!

SNAIL til lokale valutaer

a slow runner (SNAIL) Tokenomics

At forstå tokenomics for a slow runner (SNAIL) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SNAIL Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om a slow runner (SNAIL)

Hvor meget er a slow runner (SNAIL) værd i dag?
Den direkte SNAIL pris i USD er 0.00001661 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SNAIL til USD pris?
Den aktuelle pris på SNAILtil USD er $ 0.00001661. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af a slow runner?
Markedsværdien for SNAIL er $ 16.61K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SNAIL?
Den cirkulerende forsyning af SNAIL er 999.62M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SNAIL?
SNAIL opnåede en ATH-pris på 0.00242581 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SNAIL?
SNAIL så en ATL-pris på 0.00001606 USD.
Hvad er handelsvolumen for SNAIL?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SNAIL er -- USD.
Bliver SNAIL højere i år?
SNAIL kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SNAIL prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
a slow runner (SNAIL) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

