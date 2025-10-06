UdvekslingDEX+
Den direkte Sogni AI pris i dag er 0.004667 USD. Følg med i realtid SOGNI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SOGNI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Sogni AI-kurs(SOGNI)

1 SOGNI til USD direkte pris:

$0.004667
+0.51%1D
USD
Sogni AI (SOGNI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:20:44 (UTC+8)

Sogni AI (SOGNI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0044
24H lav
$ 0.004794
24H høj

$ 0.0044
$ 0.004794
--
--
+0.47%

+0.51%

-6.46%

-6.46%

Sogni AI (SOGNI) realtidsprisen er $ 0.004667. I løbet af de sidste 24 timer har SOGNI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0044 og et højdepunkt på $ 0.004794, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SOGNIs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, SOGNI har ændret sig med +0.47% i løbet af den sidste time, +0.51% i løbet af 24 timer og -6.46% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Sogni AI (SOGNI) Markedsinformation

--
----

$ 64.28K
$ 46.67M
--
10,000,000,000
BASE

Den nuværende markedsværdi på Sogni AI er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 64.28K. Det cirkulerende forsyning af SOGNI er --, med et samlet udbud på 10000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 46.67M.

Sogni AI (SOGNI) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Sogni AI i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00002368+0.51%
30 dage$ +0.001027+28.21%
60 dage$ -0.000209-4.29%
90 dage$ +0.00193+70.51%
Sogni AI Prisændring i dag

I dag SOGNI blev der registreret en ændring på $ +0.00002368 (+0.51%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Sogni AI 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ +0.001027 (+28.21%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Sogni AI 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage SOGNI sås en ændring af $ -0.000209 (-4.29%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Sogni AI 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +0.00193 (+70.51%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Sogni AI (SOGNI)?

Tjek Sogni AIPrishistorik-siden nu.

Hvad er Sogni AI (SOGNI)

Sogni AI supports a decentralized creative network, inviting contributors (artists, curators, builders) to participate in its Generative Network using a DEPIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) model to host AI models and rendering power.

Sogni AI er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSogni AIinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekSOGNItilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Sogni AI på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Sogni AI købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Sogni AI Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Sogni AI (SOGNI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Sogni AI (SOGNI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Sogni AI.

Tjek Sogni AI prisprediktion nu!

Sogni AI (SOGNI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Sogni AI (SOGNI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SOGNI Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Sogni AI (SOGNI)

Leder du efter, hvordan du køber Sogni AI? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Sogni AI på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

SOGNI til lokale valutaer

1 Sogni AI(SOGNI) til VND
122.812105
1 Sogni AI(SOGNI) til AUD
A$0.00709384
1 Sogni AI(SOGNI) til GBP
0.00354692
1 Sogni AI(SOGNI) til EUR
0.00401362
1 Sogni AI(SOGNI) til USD
$0.004667
1 Sogni AI(SOGNI) til MYR
RM0.01955473
1 Sogni AI(SOGNI) til TRY
0.19615401
1 Sogni AI(SOGNI) til JPY
¥0.714051
1 Sogni AI(SOGNI) til ARS
ARS$6.69583824
1 Sogni AI(SOGNI) til RUB
0.37518013
1 Sogni AI(SOGNI) til INR
0.41428959
1 Sogni AI(SOGNI) til IDR
Rp77.78330222
1 Sogni AI(SOGNI) til PHP
0.27390623
1 Sogni AI(SOGNI) til EGP
￡E.0.22042241
1 Sogni AI(SOGNI) til BRL
R$0.02506179
1 Sogni AI(SOGNI) til CAD
C$0.0065338
1 Sogni AI(SOGNI) til BDT
0.57086744
1 Sogni AI(SOGNI) til NGN
6.74418836
1 Sogni AI(SOGNI) til COP
$17.94998205
1 Sogni AI(SOGNI) til ZAR
R.0.08106579
1 Sogni AI(SOGNI) til UAH
0.19578065
1 Sogni AI(SOGNI) til TZS
T.Sh.11.43872366
1 Sogni AI(SOGNI) til VES
Bs1.031407
1 Sogni AI(SOGNI) til CLP
$4.396314
1 Sogni AI(SOGNI) til PKR
Rs1.3179608
1 Sogni AI(SOGNI) til KZT
2.46408266
1 Sogni AI(SOGNI) til THB
฿0.15037074
1 Sogni AI(SOGNI) til TWD
NT$0.14369693
1 Sogni AI(SOGNI) til AED
د.إ0.01712789
1 Sogni AI(SOGNI) til CHF
Fr0.0037336
1 Sogni AI(SOGNI) til HKD
HK$0.03626259
1 Sogni AI(SOGNI) til AMD
֏1.77990046
1 Sogni AI(SOGNI) til MAD
.د.م0.04307641
1 Sogni AI(SOGNI) til MXN
$0.08661952
1 Sogni AI(SOGNI) til SAR
ريال0.01750125
1 Sogni AI(SOGNI) til ETB
Br0.71699121
1 Sogni AI(SOGNI) til KES
KSh0.60129628
1 Sogni AI(SOGNI) til JOD
د.أ0.003308903
1 Sogni AI(SOGNI) til PLN
0.01717456
1 Sogni AI(SOGNI) til RON
лв0.02058147
1 Sogni AI(SOGNI) til SEK
kr0.04424316
1 Sogni AI(SOGNI) til BGN
лв0.00788723
1 Sogni AI(SOGNI) til HUF
Ft1.57030549
1 Sogni AI(SOGNI) til CZK
0.09842703
1 Sogni AI(SOGNI) til KWD
د.ك0.001423435
1 Sogni AI(SOGNI) til ILS
0.01516775
1 Sogni AI(SOGNI) til BOB
Bs0.03224897
1 Sogni AI(SOGNI) til AZN
0.0079339
1 Sogni AI(SOGNI) til TJS
SM0.04284306
1 Sogni AI(SOGNI) til GEL
0.01264757
1 Sogni AI(SOGNI) til AOA
Kz4.27772553
1 Sogni AI(SOGNI) til BHD
.د.ب0.001750125
1 Sogni AI(SOGNI) til BMD
$0.004667
1 Sogni AI(SOGNI) til DKK
kr0.03019549
1 Sogni AI(SOGNI) til HNL
L0.12236874
1 Sogni AI(SOGNI) til MUR
0.21346858
1 Sogni AI(SOGNI) til NAD
$0.08069243
1 Sogni AI(SOGNI) til NOK
kr0.04723004
1 Sogni AI(SOGNI) til NZD
$0.00812058
1 Sogni AI(SOGNI) til PAB
B/.0.004667
1 Sogni AI(SOGNI) til PGK
K0.0196014
1 Sogni AI(SOGNI) til QAR
ر.ق0.01694121
1 Sogni AI(SOGNI) til RSD
дин.0.47407386
1 Sogni AI(SOGNI) til UZS
soʻm55.55951492
1 Sogni AI(SOGNI) til ALL
L0.38964783
1 Sogni AI(SOGNI) til ANG
ƒ0.00835393
1 Sogni AI(SOGNI) til AWG
ƒ0.00835393
1 Sogni AI(SOGNI) til BBD
$0.009334
1 Sogni AI(SOGNI) til BAM
KM0.00784056
1 Sogni AI(SOGNI) til BIF
Fr13.641641
1 Sogni AI(SOGNI) til BND
$0.00602043
1 Sogni AI(SOGNI) til BSD
$0.004667
1 Sogni AI(SOGNI) til JMD
$0.74695335
1 Sogni AI(SOGNI) til KHR
18.668
1 Sogni AI(SOGNI) til KMF
Fr1.988142
1 Sogni AI(SOGNI) til LAK
101.45651971
1 Sogni AI(SOGNI) til LKR
රු1.41680786
1 Sogni AI(SOGNI) til MDL
L0.07919899
1 Sogni AI(SOGNI) til MGA
Ar20.9282281
1 Sogni AI(SOGNI) til MOP
P0.03738267
1 Sogni AI(SOGNI) til MVR
0.0714051
1 Sogni AI(SOGNI) til MWK
MK8.0743767
1 Sogni AI(SOGNI) til MZN
MT0.2982213
1 Sogni AI(SOGNI) til NPR
रु0.66010048
1 Sogni AI(SOGNI) til PYG
33.098364
1 Sogni AI(SOGNI) til RWF
Fr6.781151
1 Sogni AI(SOGNI) til SBD
$0.03840941
1 Sogni AI(SOGNI) til SCR
0.06375122
1 Sogni AI(SOGNI) til SRD
$0.1796795
1 Sogni AI(SOGNI) til SVC
$0.04083625
1 Sogni AI(SOGNI) til SZL
L0.08069243
1 Sogni AI(SOGNI) til TMT
m0.0163345
1 Sogni AI(SOGNI) til TND
د.ت0.013739648
1 Sogni AI(SOGNI) til TTD
$0.03159559
1 Sogni AI(SOGNI) til UGX
Sh16.203824
1 Sogni AI(SOGNI) til XAF
Fr2.636855
1 Sogni AI(SOGNI) til XCD
$0.0126009
1 Sogni AI(SOGNI) til XOF
Fr2.636855
1 Sogni AI(SOGNI) til XPF
Fr0.476034
1 Sogni AI(SOGNI) til BWP
P0.06249113
1 Sogni AI(SOGNI) til BZD
$0.00938067
1 Sogni AI(SOGNI) til CVE
$0.44359835
1 Sogni AI(SOGNI) til DJF
Fr0.826059
1 Sogni AI(SOGNI) til DOP
$0.29896802
1 Sogni AI(SOGNI) til DZD
د.ج0.60656999
1 Sogni AI(SOGNI) til FJD
$0.01054742
1 Sogni AI(SOGNI) til GNF
Fr40.22954
1 Sogni AI(SOGNI) til GTQ
Q0.03565588
1 Sogni AI(SOGNI) til GYD
$0.97736314
1 Sogni AI(SOGNI) til ISK
kr0.578708

Sogni AI Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Sogni AI, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Sogni AI hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Sogni AI

Hvor meget er Sogni AI (SOGNI) værd i dag?
Den direkte SOGNI pris i USD er 0.004667 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SOGNI til USD pris?
Den aktuelle pris på SOGNItil USD er $ 0.004667. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Sogni AI?
Markedsværdien for SOGNI er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SOGNI?
Den cirkulerende forsyning af SOGNI er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SOGNI?
SOGNI opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SOGNI?
SOGNI så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for SOGNI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SOGNI er $ 64.28K USD.
Bliver SOGNI højere i år?
SOGNI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SOGNI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Sogni AI (SOGNI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

$0.004667
+0.56%

