Hvad er ROOMOLD (ROOMOLD)

OptionRoom is a governable predictor and predictive protocol built on Polkadot. Our goal is to create extensible protocols with multi-purpose cases that extend from Predictor as a Service to other events. OptionRoom is a governable predictor and predictive protocol built on Polkadot. Our goal is to create extensible protocols with multi-purpose cases that extend from Predictor as a Service to other events.

ROOMOLD er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineROOMOLDinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekROOMOLDtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om ROOMOLD på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din ROOMOLD købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

ROOMOLD Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil ROOMOLD (ROOMOLD) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine ROOMOLD (ROOMOLD) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for ROOMOLD.

Tjek ROOMOLD prisprediktion nu!

ROOMOLD (ROOMOLD) Tokenomics

At forstå tokenomics for ROOMOLD (ROOMOLD) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om ROOMOLD Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du ROOMOLD (ROOMOLD)

Leder du efter, hvordan du køber ROOMOLD? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe ROOMOLD på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

ROOMOLD til lokale valutaer

1 ROOMOLD(ROOMOLD) til VND ₫ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til AUD A$ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til GBP ￡ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til EUR € -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til USD $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til MYR RM -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til TRY ₺ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til JPY ¥ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til ARS ARS$ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til RUB ₽ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til INR ₹ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til IDR Rp -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til PHP ₱ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til EGP ￡E. -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til BRL R$ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til CAD C$ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til BDT ৳ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til NGN ₦ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til COP $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til ZAR R. -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til UAH ₴ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til TZS T.Sh. -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til VES Bs -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til CLP $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til PKR Rs -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til KZT ₸ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til THB ฿ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til TWD NT$ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til AED د.إ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til CHF Fr -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til HKD HK$ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til AMD ֏ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til MAD .د.م -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til MXN $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til SAR ريال -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til ETB Br -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til KES KSh -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til JOD د.أ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til PLN zł -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til RON лв -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til SEK kr -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til BGN лв -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til HUF Ft -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til CZK Kč -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til KWD د.ك -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til ILS ₪ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til BOB Bs -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til AZN ₼ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til TJS SM -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til GEL ₾ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til AOA Kz -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til BHD .د.ب -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til BMD $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til DKK kr -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til HNL L -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til MUR ₨ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til NAD $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til NOK kr -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til NZD $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til PAB B/. -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til PGK K -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til QAR ر.ق -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til RSD дин. -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til UZS soʻm -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til ALL L -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til ANG ƒ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til AWG ƒ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til BBD $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til BAM KM -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til BIF Fr -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til BND $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til BSD $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til JMD $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til KHR ៛ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til KMF Fr -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til LAK ₭ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til LKR රු -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til MDL L -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til MGA Ar -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til MOP P -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til MVR .ރ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til MWK MK -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til MZN MT -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til NPR रु -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til PYG ₲ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til RWF Fr -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til SBD $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til SCR ₨ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til SRD $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til SVC $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til SZL L -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til TMT m -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til TND د.ت -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til TTD $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til UGX Sh -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til XAF Fr -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til XCD $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til XOF Fr -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til XPF Fr -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til BWP P -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til BZD $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til CVE $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til DJF Fr -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til DOP $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til DZD د.ج -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til FJD $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til GNF Fr -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til GTQ Q -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til GYD $ -- 1 ROOMOLD(ROOMOLD) til ISK kr --

ROOMOLD Ressource

For en mere dybdegående forståelse af ROOMOLD, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om ROOMOLD Hvor meget er ROOMOLD (ROOMOLD) værd i dag? Den direkte ROOMOLD pris i USD er -- USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle ROOMOLD til USD pris? -- . Tjek Den aktuelle pris på ROOMOLDtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af ROOMOLD? Markedsværdien for ROOMOLD er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af ROOMOLD? Den cirkulerende forsyning af ROOMOLD er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på ROOMOLD? ROOMOLD opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på ROOMOLD? ROOMOLD så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for ROOMOLD? Direkte 24-timers handelsvolumen for ROOMOLD er -- USD . Bliver ROOMOLD højere i år? ROOMOLD kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se ROOMOLD prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

ROOMOLD (ROOMOLD) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025