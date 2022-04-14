MILC Platform (MLT) Tokenomics Få vigtig indsigt i MILC Platform (MLT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MILC Platform (MLT) Information The MILC platform is the first live Media Metaverse, created by German 'Welt der Wunder TV." It aims to become one of the leading business and entertainment Metaverses as a melting pot, directly connecting the professional media industry with its fans. Officiel hjemmeside: https://www.milc.global/ Hvidbog: https://welt-der-wunder.s3.eu-central-1.amazonaws.com/ico/pdfs/Whitepaper%20Version%202.2%20-%20Final.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9506d37f70eB4C3d79C398d326C871aBBf10521d Køb MLT nu!

MILC Platform (MLT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MILC Platform (MLT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 124.42M $ 124.42M $ 124.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 Alle tiders Lav: $ 0.005568243264070605 $ 0.005568243264070605 $ 0.005568243264070605 Nuværende pris: $ 0.01275 $ 0.01275 $ 0.01275 Få mere at vide om MILC Platform (MLT) pris

MILC Platform (MLT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MILC Platform (MLT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MLT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MLT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MLT's tokenomics, kan du udforske MLT tokens live-pris!

