Den direkte Lunch Protocol pris i dag er 0.00049 USD. Følg med i realtid LUNCH til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk LUNCH prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om LUNCH

LUNCH Prisinfo

Hvad er LUNCH

LUNCH Whitepaper

LUNCH Officiel hjemmeside

LUNCH Tokenomics

LUNCH Prisprognose

LUNCH Historik

LUNCH Købsguide

LUNCH-til-fiat-valutaomregner

LUNCH Spot

LUNCH USDT-M Futures

Lunch Protocol Logo

Lunch Protocol-kurs(LUNCH)

1 LUNCH til USD direkte pris:

$0.00049
+0.40%1D
USD
Lunch Protocol (LUNCH) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 05:46:46 (UTC+8)

Lunch Protocol (LUNCH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.000463
24H lav
$ 0.000589
24H høj

$ 0.000463
$ 0.000589
--
--
+0.20%

+0.40%

-2.98%

-2.98%

Lunch Protocol (LUNCH) realtidsprisen er $ 0.00049. I løbet af de sidste 24 timer har LUNCH handlet mellem et lavpunkt på $ 0.000463 og et højdepunkt på $ 0.000589, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. LUNCHs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, LUNCH har ændret sig med +0.20% i løbet af den sidste time, +0.40% i løbet af 24 timer og -2.98% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Lunch Protocol (LUNCH) Markedsinformation

--
$ 7.79K
$ 7.79K$ 7.79K

$ 490.00K
$ 490.00K$ 490.00K

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SUI

Den nuværende markedsværdi på Lunch Protocol er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 7.79K. Det cirkulerende forsyning af LUNCH er --, med et samlet udbud på 1000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 490.00K.

Lunch Protocol (LUNCH) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Lunch Protocol i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00000195+0.40%
30 dage$ -0.000196-28.58%
60 dage$ -0.001012-67.38%
90 dage$ -0.001813-78.73%
Lunch Protocol Prisændring i dag

I dag LUNCH blev der registreret en ændring på $ +0.00000195 (+0.40%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Lunch Protocol 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.000196 (-28.58%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Lunch Protocol 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage LUNCH sås en ændring af $ -0.001012 (-67.38%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Lunch Protocol 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.001813 (-78.73%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Lunch Protocol (LUNCH)?

Tjek Lunch ProtocolPrishistorik-siden nu.

Hvad er Lunch Protocol (LUNCH)

Lunch Protocol aims to simplify and automate DeFi yield and reward farming with AI agents, built on its secure, pre-whitelisted dApp integration platform.

Lunch Protocol er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineLunch Protocolinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekLUNCHtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Lunch Protocol på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Lunch Protocol købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Lunch Protocol Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Lunch Protocol (LUNCH) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Lunch Protocol (LUNCH) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Lunch Protocol.

Tjek Lunch Protocol prisprediktion nu!

Lunch Protocol (LUNCH) Tokenomics

At forstå tokenomics for Lunch Protocol (LUNCH) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om LUNCH Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Lunch Protocol (LUNCH)

Leder du efter, hvordan du køber Lunch Protocol? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Lunch Protocol på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

LUNCH til lokale valutaer

1 Lunch Protocol(LUNCH) til VND
12.89435
1 Lunch Protocol(LUNCH) til AUD
A$0.0007448
1 Lunch Protocol(LUNCH) til GBP
0.0003724
1 Lunch Protocol(LUNCH) til EUR
0.0004214
1 Lunch Protocol(LUNCH) til USD
$0.00049
1 Lunch Protocol(LUNCH) til MYR
RM0.0020531
1 Lunch Protocol(LUNCH) til TRY
0.0205947
1 Lunch Protocol(LUNCH) til JPY
¥0.07497
1 Lunch Protocol(LUNCH) til ARS
ARS$0.7030128
1 Lunch Protocol(LUNCH) til RUB
0.0393911
1 Lunch Protocol(LUNCH) til INR
0.0434973
1 Lunch Protocol(LUNCH) til IDR
Rp8.1666634
1 Lunch Protocol(LUNCH) til PHP
0.0287581
1 Lunch Protocol(LUNCH) til EGP
￡E.0.0231427
1 Lunch Protocol(LUNCH) til BRL
R$0.0026313
1 Lunch Protocol(LUNCH) til CAD
C$0.000686
1 Lunch Protocol(LUNCH) til BDT
0.0599368
1 Lunch Protocol(LUNCH) til NGN
0.7080892
1 Lunch Protocol(LUNCH) til COP
$1.8846135
1 Lunch Protocol(LUNCH) til ZAR
R.0.0085113
1 Lunch Protocol(LUNCH) til UAH
0.0205555
1 Lunch Protocol(LUNCH) til TZS
T.Sh.1.2009802
1 Lunch Protocol(LUNCH) til VES
Bs0.10829
1 Lunch Protocol(LUNCH) til CLP
$0.46158
1 Lunch Protocol(LUNCH) til PKR
Rs0.138376
1 Lunch Protocol(LUNCH) til KZT
0.2587102
1 Lunch Protocol(LUNCH) til THB
฿0.0157878
1 Lunch Protocol(LUNCH) til TWD
NT$0.0150871
1 Lunch Protocol(LUNCH) til AED
د.إ0.0017983
1 Lunch Protocol(LUNCH) til CHF
Fr0.000392
1 Lunch Protocol(LUNCH) til HKD
HK$0.0038073
1 Lunch Protocol(LUNCH) til AMD
֏0.1868762
1 Lunch Protocol(LUNCH) til MAD
.د.م0.0045227
1 Lunch Protocol(LUNCH) til MXN
$0.0090944
1 Lunch Protocol(LUNCH) til SAR
ريال0.0018375
1 Lunch Protocol(LUNCH) til ETB
Br0.0752787
1 Lunch Protocol(LUNCH) til KES
KSh0.0631316
1 Lunch Protocol(LUNCH) til JOD
د.أ0.00034741
1 Lunch Protocol(LUNCH) til PLN
0.0018032
1 Lunch Protocol(LUNCH) til RON
лв0.0021609
1 Lunch Protocol(LUNCH) til SEK
kr0.0046452
1 Lunch Protocol(LUNCH) til BGN
лв0.0008281
1 Lunch Protocol(LUNCH) til HUF
Ft0.1648703
1 Lunch Protocol(LUNCH) til CZK
0.0103341
1 Lunch Protocol(LUNCH) til KWD
د.ك0.00014945
1 Lunch Protocol(LUNCH) til ILS
0.0015925
1 Lunch Protocol(LUNCH) til BOB
Bs0.0033859
1 Lunch Protocol(LUNCH) til AZN
0.000833
1 Lunch Protocol(LUNCH) til TJS
SM0.0044982
1 Lunch Protocol(LUNCH) til GEL
0.0013279
1 Lunch Protocol(LUNCH) til AOA
Kz0.4491291
1 Lunch Protocol(LUNCH) til BHD
.د.ب0.00018375
1 Lunch Protocol(LUNCH) til BMD
$0.00049
1 Lunch Protocol(LUNCH) til DKK
kr0.0031703
1 Lunch Protocol(LUNCH) til HNL
L0.0128478
1 Lunch Protocol(LUNCH) til MUR
0.0224126
1 Lunch Protocol(LUNCH) til NAD
$0.0084721
1 Lunch Protocol(LUNCH) til NOK
kr0.0049588
1 Lunch Protocol(LUNCH) til NZD
$0.0008526
1 Lunch Protocol(LUNCH) til PAB
B/.0.00049
1 Lunch Protocol(LUNCH) til PGK
K0.002058
1 Lunch Protocol(LUNCH) til QAR
ر.ق0.0017787
1 Lunch Protocol(LUNCH) til RSD
дин.0.0497742
1 Lunch Protocol(LUNCH) til UZS
soʻm5.8333324
1 Lunch Protocol(LUNCH) til ALL
L0.0409101
1 Lunch Protocol(LUNCH) til ANG
ƒ0.0008771
1 Lunch Protocol(LUNCH) til AWG
ƒ0.0008771
1 Lunch Protocol(LUNCH) til BBD
$0.00098
1 Lunch Protocol(LUNCH) til BAM
KM0.0008232
1 Lunch Protocol(LUNCH) til BIF
Fr1.43227
1 Lunch Protocol(LUNCH) til BND
$0.0006321
1 Lunch Protocol(LUNCH) til BSD
$0.00049
1 Lunch Protocol(LUNCH) til JMD
$0.0784245
1 Lunch Protocol(LUNCH) til KHR
1.96
1 Lunch Protocol(LUNCH) til KMF
Fr0.20874
1 Lunch Protocol(LUNCH) til LAK
10.6521737
1 Lunch Protocol(LUNCH) til LKR
රු0.1487542
1 Lunch Protocol(LUNCH) til MDL
L0.0083153
1 Lunch Protocol(LUNCH) til MGA
Ar2.197307
1 Lunch Protocol(LUNCH) til MOP
P0.0039249
1 Lunch Protocol(LUNCH) til MVR
0.007497
1 Lunch Protocol(LUNCH) til MWK
MK0.847749
1 Lunch Protocol(LUNCH) til MZN
MT0.031311
1 Lunch Protocol(LUNCH) til NPR
रु0.0693056
1 Lunch Protocol(LUNCH) til PYG
3.47508
1 Lunch Protocol(LUNCH) til RWF
Fr0.71197
1 Lunch Protocol(LUNCH) til SBD
$0.0040327
1 Lunch Protocol(LUNCH) til SCR
0.0066934
1 Lunch Protocol(LUNCH) til SRD
$0.018865
1 Lunch Protocol(LUNCH) til SVC
$0.0042875
1 Lunch Protocol(LUNCH) til SZL
L0.0084721
1 Lunch Protocol(LUNCH) til TMT
m0.001715
1 Lunch Protocol(LUNCH) til TND
د.ت0.00144256
1 Lunch Protocol(LUNCH) til TTD
$0.0033173
1 Lunch Protocol(LUNCH) til UGX
Sh1.70128
1 Lunch Protocol(LUNCH) til XAF
Fr0.27685
1 Lunch Protocol(LUNCH) til XCD
$0.001323
1 Lunch Protocol(LUNCH) til XOF
Fr0.27685
1 Lunch Protocol(LUNCH) til XPF
Fr0.04998
1 Lunch Protocol(LUNCH) til BWP
P0.0065611
1 Lunch Protocol(LUNCH) til BZD
$0.0009849
1 Lunch Protocol(LUNCH) til CVE
$0.0465745
1 Lunch Protocol(LUNCH) til DJF
Fr0.08673
1 Lunch Protocol(LUNCH) til DOP
$0.0313894
1 Lunch Protocol(LUNCH) til DZD
د.ج0.0636853
1 Lunch Protocol(LUNCH) til FJD
$0.0011074
1 Lunch Protocol(LUNCH) til GNF
Fr4.2238
1 Lunch Protocol(LUNCH) til GTQ
Q0.0037436
1 Lunch Protocol(LUNCH) til GYD
$0.1026158
1 Lunch Protocol(LUNCH) til ISK
kr0.06076

Lunch Protocol Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Lunch Protocol, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel Lunch Protocol hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Lunch Protocol

Hvor meget er Lunch Protocol (LUNCH) værd i dag?
Den direkte LUNCH pris i USD er 0.00049 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle LUNCH til USD pris?
Den aktuelle pris på LUNCHtil USD er $ 0.00049. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Lunch Protocol?
Markedsværdien for LUNCH er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af LUNCH?
Den cirkulerende forsyning af LUNCH er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på LUNCH?
LUNCH opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på LUNCH?
LUNCH så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for LUNCH?
Direkte 24-timers handelsvolumen for LUNCH er $ 7.79K USD.
Bliver LUNCH højere i år?
LUNCH kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se LUNCH prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Lunch Protocol (LUNCH) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

LUNCH-til-USD Lommeregner

Beløb

LUNCH
LUNCH
USD
USD

1 LUNCH = 0.00049 USD

Handel LUNCH

LUNCH/USDT
$0.00049
-0.20%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

