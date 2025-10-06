UdvekslingDEX+
Den direkte COGOLD pris i dag er -- USD. Følg med i realtid COGOLD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk COGOLD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte COGOLD pris i dag er -- USD. Følg med i realtid COGOLD til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk COGOLD prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om COGOLD

COGOLD Prisinfo

Hvad er COGOLD

COGOLD Tokenomics

COGOLD Prisprognose

COGOLD Logo

COGOLD-kurs(COGOLD)

Ikke noteret

USD
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 10:20:23 (UTC+8)

COGOLD (COGOLD) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
--
----
24H lav
--
----
24H høj

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

COGOLD (COGOLD) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har COGOLD handlet mellem et lavpunkt på -- og et højdepunkt på --, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. COGOLDs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, COGOLD har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -- i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

COGOLD (COGOLD) Markedsinformation

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

Den nuværende markedsværdi på COGOLD er --, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af COGOLD er --, med et samlet udbud på --. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er --.

COGOLD (COGOLD) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for COGOLD i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
No Data
COGOLD Prisændring i dag

I dag COGOLD blev der registreret en ændring på -- (--), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

COGOLD 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med -- (--), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

COGOLD 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage COGOLD sås en ændring af -- (--), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

COGOLD 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med -- (--), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Hvad er COGOLD (COGOLD)

COGOLD er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineCOGOLDinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekCOGOLDtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om COGOLD på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din COGOLD købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

COGOLD Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil COGOLD (COGOLD) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine COGOLD (COGOLD) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for COGOLD.

Tjek COGOLD prisprediktion nu!

COGOLD (COGOLD) Tokenomics

At forstå tokenomics for COGOLD (COGOLD) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om COGOLD Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du COGOLD (COGOLD)

Leder du efter, hvordan du køber COGOLD? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe COGOLD på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

Folk spørger også: Andre spørgsmål om COGOLD

Hvor meget er COGOLD (COGOLD) værd i dag?
Den direkte COGOLD pris i USD er -- USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle COGOLD til USD pris?
Den aktuelle pris på COGOLDtil USD er --. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af COGOLD?
Markedsværdien for COGOLD er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af COGOLD?
Den cirkulerende forsyning af COGOLD er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på COGOLD?
COGOLD opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på COGOLD?
COGOLD så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for COGOLD?
Direkte 24-timers handelsvolumen for COGOLD er -- USD.
Bliver COGOLD højere i år?
COGOLD kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se COGOLD prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 10:20:23 (UTC+8)

COGOLD (COGOLD) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

