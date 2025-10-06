UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte BLACKHOLE pris i dag er 0.1248 USD. Følg med i realtid BLACK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BLACK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte BLACKHOLE pris i dag er 0.1248 USD. Følg med i realtid BLACK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk BLACK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om BLACK

BLACK Prisinfo

Hvad er BLACK

BLACK Whitepaper

BLACK Officiel hjemmeside

BLACK Tokenomics

BLACK Prisprognose

BLACK Historik

BLACK Købsguide

BLACK-til-fiat-valutaomregner

BLACK Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

BLACKHOLE Logo

BLACKHOLE-kurs(BLACK)

1 BLACK til USD direkte pris:

$0.1248
$0.1248$0.1248
-0.23%1D
USD
BLACKHOLE (BLACK) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:59:18 (UTC+8)

BLACKHOLE (BLACK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.1117
$ 0.1117$ 0.1117
24H lav
$ 0.1339
$ 0.1339$ 0.1339
24H høj

$ 0.1117
$ 0.1117$ 0.1117

$ 0.1339
$ 0.1339$ 0.1339

$ 1.542695123942573
$ 1.542695123942573$ 1.542695123942573

$ 0.11793260268574811
$ 0.11793260268574811$ 0.11793260268574811

+0.08%

-0.22%

-9.77%

-9.77%

BLACKHOLE (BLACK) realtidsprisen er $ 0.1248. I løbet af de sidste 24 timer har BLACK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.1117 og et højdepunkt på $ 0.1339, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. BLACKs højeste pris nogensinde er $ 1.542695123942573, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.11793260268574811.

Når det gælder kortsigtet performance, BLACK har ændret sig med +0.08% i løbet af den sidste time, -0.22% i løbet af 24 timer og -9.77% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

BLACKHOLE (BLACK) Markedsinformation

No.3682

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 60.55K
$ 60.55K$ 60.55K

$ 14.24M
$ 14.24M$ 14.24M

0.00
0.00 0.00

114,083,333
114,083,333 114,083,333

AVAX_CCHAIN

Den nuværende markedsværdi på BLACKHOLE er $ 0.00, med en 24-timers handelsvolumen på $ 60.55K. Det cirkulerende forsyning af BLACK er 0.00, med et samlet udbud på 114083333. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.24M.

BLACKHOLE (BLACK) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for BLACKHOLE i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.000288-0.22%
30 dage$ -0.2126-63.02%
60 dage$ -0.164-56.79%
90 dage$ -0.7817-86.24%
BLACKHOLE Prisændring i dag

I dag BLACK blev der registreret en ændring på $ -0.000288 (-0.22%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

BLACKHOLE 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.2126 (-63.02%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

BLACKHOLE 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage BLACK sås en ændring af $ -0.164 (-56.79%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

BLACKHOLE 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.7817 (-86.24%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for BLACKHOLE (BLACK)?

Tjek BLACKHOLEPrishistorik-siden nu.

Hvad er BLACKHOLE (BLACK)

Blackhole is a next-generation DEX on Avalanche C-Chain.

BLACKHOLE er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineBLACKHOLEinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekBLACKtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om BLACKHOLE på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din BLACKHOLE købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

BLACKHOLE Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil BLACKHOLE (BLACK) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine BLACKHOLE (BLACK) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for BLACKHOLE.

Tjek BLACKHOLE prisprediktion nu!

BLACKHOLE (BLACK) Tokenomics

At forstå tokenomics for BLACKHOLE (BLACK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om BLACK Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du BLACKHOLE (BLACK)

Leder du efter, hvordan du køber BLACKHOLE? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe BLACKHOLE på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

BLACK til lokale valutaer

1 BLACKHOLE(BLACK) til VND
3,284.112
1 BLACKHOLE(BLACK) til AUD
A$0.189696
1 BLACKHOLE(BLACK) til GBP
0.094848
1 BLACKHOLE(BLACK) til EUR
0.107328
1 BLACKHOLE(BLACK) til USD
$0.1248
1 BLACKHOLE(BLACK) til MYR
RM0.522912
1 BLACKHOLE(BLACK) til TRY
5.245344
1 BLACKHOLE(BLACK) til JPY
¥19.0944
1 BLACKHOLE(BLACK) til ARS
ARS$179.053056
1 BLACKHOLE(BLACK) til RUB
10.032672
1 BLACKHOLE(BLACK) til INR
11.078496
1 BLACKHOLE(BLACK) til IDR
Rp2,079.999168
1 BLACKHOLE(BLACK) til PHP
7.324512
1 BLACKHOLE(BLACK) til EGP
￡E.5.894304
1 BLACKHOLE(BLACK) til BRL
R$0.670176
1 BLACKHOLE(BLACK) til CAD
C$0.17472
1 BLACKHOLE(BLACK) til BDT
15.265536
1 BLACKHOLE(BLACK) til NGN
180.345984
1 BLACKHOLE(BLACK) til COP
$479.99952
1 BLACKHOLE(BLACK) til ZAR
R.2.167776
1 BLACKHOLE(BLACK) til UAH
5.23536
1 BLACKHOLE(BLACK) til TZS
T.Sh.305.882304
1 BLACKHOLE(BLACK) til VES
Bs27.5808
1 BLACKHOLE(BLACK) til CLP
$117.5616
1 BLACKHOLE(BLACK) til PKR
Rs35.24352
1 BLACKHOLE(BLACK) til KZT
65.891904
1 BLACKHOLE(BLACK) til THB
฿4.021056
1 BLACKHOLE(BLACK) til TWD
NT$3.842592
1 BLACKHOLE(BLACK) til AED
د.إ0.458016
1 BLACKHOLE(BLACK) til CHF
Fr0.09984
1 BLACKHOLE(BLACK) til HKD
HK$0.969696
1 BLACKHOLE(BLACK) til AMD
֏47.596224
1 BLACKHOLE(BLACK) til MAD
.د.م1.151904
1 BLACKHOLE(BLACK) til MXN
$2.316288
1 BLACKHOLE(BLACK) til SAR
ريال0.468
1 BLACKHOLE(BLACK) til ETB
Br19.173024
1 BLACKHOLE(BLACK) til KES
KSh16.079232
1 BLACKHOLE(BLACK) til JOD
د.أ0.0884832
1 BLACKHOLE(BLACK) til PLN
0.459264
1 BLACKHOLE(BLACK) til RON
лв0.550368
1 BLACKHOLE(BLACK) til SEK
kr1.183104
1 BLACKHOLE(BLACK) til BGN
лв0.210912
1 BLACKHOLE(BLACK) til HUF
Ft41.991456
1 BLACKHOLE(BLACK) til CZK
2.632032
1 BLACKHOLE(BLACK) til KWD
د.ك0.038064
1 BLACKHOLE(BLACK) til ILS
0.4056
1 BLACKHOLE(BLACK) til BOB
Bs0.862368
1 BLACKHOLE(BLACK) til AZN
0.21216
1 BLACKHOLE(BLACK) til TJS
SM1.145664
1 BLACKHOLE(BLACK) til GEL
0.338208
1 BLACKHOLE(BLACK) til AOA
Kz114.390432
1 BLACKHOLE(BLACK) til BHD
.د.ب0.0468
1 BLACKHOLE(BLACK) til BMD
$0.1248
1 BLACKHOLE(BLACK) til DKK
kr0.807456
1 BLACKHOLE(BLACK) til HNL
L3.272256
1 BLACKHOLE(BLACK) til MUR
5.708352
1 BLACKHOLE(BLACK) til NAD
$2.157792
1 BLACKHOLE(BLACK) til NOK
kr1.262976
1 BLACKHOLE(BLACK) til NZD
$0.217152
1 BLACKHOLE(BLACK) til PAB
B/.0.1248
1 BLACKHOLE(BLACK) til PGK
K0.52416
1 BLACKHOLE(BLACK) til QAR
ر.ق0.453024
1 BLACKHOLE(BLACK) til RSD
дин.12.677184
1 BLACKHOLE(BLACK) til UZS
soʻm1,485.714048
1 BLACKHOLE(BLACK) til ALL
L10.419552
1 BLACKHOLE(BLACK) til ANG
ƒ0.223392
1 BLACKHOLE(BLACK) til AWG
ƒ0.223392
1 BLACKHOLE(BLACK) til BBD
$0.2496
1 BLACKHOLE(BLACK) til BAM
KM0.209664
1 BLACKHOLE(BLACK) til BIF
Fr364.7904
1 BLACKHOLE(BLACK) til BND
$0.160992
1 BLACKHOLE(BLACK) til BSD
$0.1248
1 BLACKHOLE(BLACK) til JMD
$19.97424
1 BLACKHOLE(BLACK) til KHR
499.2
1 BLACKHOLE(BLACK) til KMF
Fr53.1648
1 BLACKHOLE(BLACK) til LAK
2,713.043424
1 BLACKHOLE(BLACK) til LKR
රු37.886784
1 BLACKHOLE(BLACK) til MDL
L2.117856
1 BLACKHOLE(BLACK) til MGA
Ar559.64064
1 BLACKHOLE(BLACK) til MOP
P0.999648
1 BLACKHOLE(BLACK) til MVR
1.90944
1 BLACKHOLE(BLACK) til MWK
MK215.91648
1 BLACKHOLE(BLACK) til MZN
MT7.97472
1 BLACKHOLE(BLACK) til NPR
रु17.651712
1 BLACKHOLE(BLACK) til PYG
885.0816
1 BLACKHOLE(BLACK) til RWF
Fr181.3344
1 BLACKHOLE(BLACK) til SBD
$1.027104
1 BLACKHOLE(BLACK) til SCR
1.704768
1 BLACKHOLE(BLACK) til SRD
$4.8048
1 BLACKHOLE(BLACK) til SVC
$1.092
1 BLACKHOLE(BLACK) til SZL
L2.157792
1 BLACKHOLE(BLACK) til TMT
m0.4368
1 BLACKHOLE(BLACK) til TND
د.ت0.3674112
1 BLACKHOLE(BLACK) til TTD
$0.844896
1 BLACKHOLE(BLACK) til UGX
Sh433.3056
1 BLACKHOLE(BLACK) til XAF
Fr70.512
1 BLACKHOLE(BLACK) til XCD
$0.33696
1 BLACKHOLE(BLACK) til XOF
Fr70.512
1 BLACKHOLE(BLACK) til XPF
Fr12.7296
1 BLACKHOLE(BLACK) til BWP
P1.671072
1 BLACKHOLE(BLACK) til BZD
$0.250848
1 BLACKHOLE(BLACK) til CVE
$11.86224
1 BLACKHOLE(BLACK) til DJF
Fr22.0896
1 BLACKHOLE(BLACK) til DOP
$7.994688
1 BLACKHOLE(BLACK) til DZD
د.ج16.220256
1 BLACKHOLE(BLACK) til FJD
$0.282048
1 BLACKHOLE(BLACK) til GNF
Fr1,075.776
1 BLACKHOLE(BLACK) til GTQ
Q0.953472
1 BLACKHOLE(BLACK) til GYD
$26.135616
1 BLACKHOLE(BLACK) til ISK
kr15.4752

BLACKHOLE Ressource

For en mere dybdegående forståelse af BLACKHOLE, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel BLACKHOLE hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om BLACKHOLE

Hvor meget er BLACKHOLE (BLACK) værd i dag?
Den direkte BLACK pris i USD er 0.1248 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle BLACK til USD pris?
Den aktuelle pris på BLACKtil USD er $ 0.1248. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af BLACKHOLE?
Markedsværdien for BLACK er $ 0.00 USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af BLACK?
Den cirkulerende forsyning af BLACK er 0.00 USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på BLACK?
BLACK opnåede en ATH-pris på 1.542695123942573 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på BLACK?
BLACK så en ATL-pris på 0.11793260268574811 USD.
Hvad er handelsvolumen for BLACK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for BLACK er $ 60.55K USD.
Bliver BLACK højere i år?
BLACK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se BLACK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 04:59:18 (UTC+8)

BLACKHOLE (BLACK) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

BLACK-til-USD Lommeregner

Beløb

BLACK
BLACK
USD
USD

1 BLACK = 0.1248 USD

Handel BLACK

BLACK/USDT
$0.1248
$0.1248$0.1248
0.00%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,405.37
$110,405.37$110,405.37

+0.10%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,880.90
$3,880.90$3,880.90

-0.37%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03174
$0.03174$0.03174

+5.62%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.48
$186.48$186.48

+0.03%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,405.37
$110,405.37$110,405.37

+0.10%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,880.90
$3,880.90$3,880.90

-0.37%

Solana Logo

Solana

SOL

$186.48
$186.48$186.48

+0.03%

DASH Logo

DASH

DASH

$73.65
$73.65$73.65

+3.86%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.5076
$2.5076$2.5076

+0.26%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07116
$0.07116$0.07116

+42.32%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000520
$0.000520$0.000520

+204.09%

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000015
$0.000000000000000000000015$0.000000000000000000000015

+200.00%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000006368
$0.0000000000006368$0.0000000000006368

+111.21%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004785
$0.00004785$0.00004785

+62.64%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%