UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte 401K pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid 401K til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk 401K prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte 401K pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid 401K til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk 401K prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om 401K

401K Prisinfo

Hvad er 401K

401K Officiel hjemmeside

401K Tokenomics

401K Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

401K Logo

401K Pris (401K)

Ikke noteret

1 401K til USD direkte pris:

--
----
-7.50%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
401K (401K) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:24:10 (UTC+8)

401K (401K) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00474828
$ 0.00474828$ 0.00474828

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

-7.58%

-19.31%

-19.31%

401K (401K) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har 401K handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 401Ks højeste pris nogensinde er $ 0.00474828, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, 401K har ændret sig med +0.33% i løbet af den sidste time, -7.58% i løbet af 24 timer og -19.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

401K (401K) Markedsinformation

$ 29.61K
$ 29.61K$ 29.61K

--
----

$ 29.61K
$ 29.61K$ 29.61K

958.22M
958.22M 958.22M

958,217,270.6830955
958,217,270.6830955 958,217,270.6830955

Den nuværende markedsværdi på 401K er $ 29.61K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 401K er 958.22M, med et samlet udbud på 958217270.6830955. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 29.61K.

401K (401K) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af 401K til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af 401K til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af 401K til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af 401K til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-7.58%
30 dage$ 0-54.49%
60 dage$ 0-74.72%
90 dage$ 0--

Hvad er 401K (401K)

401k rewards well hung holders with a rotating basket of on-chain stocks

Rewards are based on volume. Which means that:

Price goes up? More stocks

Price goes down? More stocks

There is a tax on each transaction that is used for generating rewards

Rewards are split up amongst holders with 50k or more tokens

CA: ACyP5VHmSYhixsHwFXh8BTqypPGBTjHGcJZjYdBvPKaE

Buyer beware:

At the end of the day, this is still a memecoin. It is not a security or an investment contract

Does buying this guarantee you will make money? Absolutely not

Does buying it mean you’re a well hung chad? 100% yes

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

401K (401K) Ressource

Officiel hjemmeside

401K Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil 401K (401K) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine 401K (401K) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for 401K.

Tjek 401K prisprediktion nu!

401K til lokale valutaer

401K (401K) Tokenomics

At forstå tokenomics for 401K (401K) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om 401K Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om 401K (401K)

Hvor meget er 401K (401K) værd i dag?
Den direkte 401K pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle 401K til USD pris?
Den aktuelle pris på 401Ktil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af 401K?
Markedsværdien for 401K er $ 29.61K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af 401K?
Den cirkulerende forsyning af 401K er 958.22M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på 401K?
401K opnåede en ATH-pris på 0.00474828 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på 401K?
401K så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for 401K?
Direkte 24-timers handelsvolumen for 401K er -- USD.
Bliver 401K højere i år?
401K kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se 401K prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:24:10 (UTC+8)

401K (401K) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,019.10
$110,019.10$110,019.10

-0.24%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,870.33
$3,870.33$3,870.33

-0.64%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.03060
$0.03060$0.03060

+1.83%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.30
$185.30$185.30

-0.60%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,019.10
$110,019.10$110,019.10

-0.24%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,870.33
$3,870.33$3,870.33

-0.64%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.30
$185.30$185.30

-0.60%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.47
$71.47$71.47

+0.78%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.614
$19.614$19.614

+2.65%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07448
$0.07448$0.07448

+48.96%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0042005
$0.0042005$0.0042005

+105.93%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005714
$0.00005714$0.00005714

+94.22%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004380
$0.0000000000004380$0.0000000000004380

+45.27%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%