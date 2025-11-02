401K (401K) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00474828$ 0.00474828 $ 0.00474828 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) +0.33% Prisændring (1D) -7.58% Prisændring (7D) -19.31% Prisændring (7D) -19.31%

401K (401K) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har 401K handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 401Ks højeste pris nogensinde er $ 0.00474828, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, 401K har ændret sig med +0.33% i løbet af den sidste time, -7.58% i løbet af 24 timer og -19.31% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

401K (401K) Markedsinformation

Markedsværdi $ 29.61K$ 29.61K $ 29.61K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 29.61K$ 29.61K $ 29.61K Cirkulationsforsyning 958.22M 958.22M 958.22M Samlet Udbud 958,217,270.6830955 958,217,270.6830955 958,217,270.6830955

Den nuværende markedsværdi på 401K er $ 29.61K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 401K er 958.22M, med et samlet udbud på 958217270.6830955. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 29.61K.