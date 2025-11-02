UdvekslingDEX+
Den direkte 401jK pris i dag er 0.00569527 USD. Følg med i realtid 401JK til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk 401JK prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om 401JK

401JK Prisinfo

Hvad er 401JK

401JK Officiel hjemmeside

401JK Tokenomics

401JK Prisprognose

401jK Logo

401jK Pris (401JK)

Ikke noteret

$0.00569527
+2.70%1D
401jK (401JK) Live prisdiagram
401jK (401JK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00538342
24H lav
$ 0.00614126
24H høj

$ 0.00538342
$ 0.00614126
$ 0.01195204
$ 0
-0.20%

+2.70%

+41.09%

+41.09%

401jK (401JK) realtidsprisen er $0.00569527. I løbet af de sidste 24 timer har 401JK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00538342 og et højdepunkt på $ 0.00614126, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 401JKs højeste pris nogensinde er $ 0.01195204, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, 401JK har ændret sig med -0.20% i løbet af den sidste time, +2.70% i løbet af 24 timer og +41.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

401jK (401JK) Markedsinformation

$ 5.69M
--
$ 5.69M
999.34M
999,343,173.311923
Den nuværende markedsværdi på 401jK er $ 5.69M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 401JK er 999.34M, med et samlet udbud på 999343173.311923. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.69M.

401jK (401JK) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af 401jK til USD $ +0.00014978.
I de sidste 30 dage var prisændringen af 401jK til USD $ +0.0005988012.
I de sidste 60 dage var prisændringen af 401jK til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af 401jK til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00014978+2.70%
30 dage$ +0.0005988012+10.51%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er 401jK (401JK)

The 401jk (just kidding) meme is a satirical punch in the gut in the face of the concept of retirement and also the 401k. The 401k total holdings are valued at around $12 trillion USD and it is the most popular retirement savings plan in the US. As time passes forevermore true retirement, or as we like to call it real freedom will only become much harder and harder for people to attain.

Through meme fueled laser focus and cyperphunk ideology the 401jK meme retirement fund token and community aim to point out the absurdities of how rigged our current system is, and how only insiders and those with power are starting the benefit from the increased centralization of cryptocurrency.........while also aiming to flip the $12 trillion USD 401k system to achieve freedom before our backs and knees are breaking.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over.

401jK (401JK) Ressource

Officiel hjemmeside

401JK til lokale valutaer

401jK (401JK) Tokenomics

At forstå tokenomics for 401jK (401JK) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om 401JK Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om 401jK (401JK)

Hvor meget er 401jK (401JK) værd i dag?
Den direkte 401JK pris i USD er 0.00569527 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle 401JK til USD pris?
Den aktuelle pris på 401JKtil USD er $ 0.00569527. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af 401jK?
Markedsværdien for 401JK er $ 5.69M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af 401JK?
Den cirkulerende forsyning af 401JK er 999.34M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på 401JK?
401JK opnåede en ATH-pris på 0.01195204 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på 401JK?
401JK så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for 401JK?
Direkte 24-timers handelsvolumen for 401JK er -- USD.
Bliver 401JK højere i år?
401JK kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se 401JK prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

