401jK (401JK) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00538342 24H lav $ 0.00614126 24H høj All Time High $ 0.01195204 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -0.20% Prisændring (1D) +2.70% Prisændring (7D) +41.09%

401jK (401JK) realtidsprisen er $0.00569527. I løbet af de sidste 24 timer har 401JK handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00538342 og et højdepunkt på $ 0.00614126, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 401JKs højeste pris nogensinde er $ 0.01195204, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, 401JK har ændret sig med -0.20% i løbet af den sidste time, +2.70% i løbet af 24 timer og +41.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

401jK (401JK) Markedsinformation

Markedsværdi $ 5.69M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 5.69M Cirkulationsforsyning 999.34M Samlet Udbud 999,343,173.311923

Den nuværende markedsværdi på 401jK er $ 5.69M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 401JK er 999.34M, med et samlet udbud på 999343173.311923. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 5.69M.