Den direkte 3000 pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid 3000 til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk 3000 prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om 3000

3000 Prisinfo

Hvad er 3000

3000 Officiel hjemmeside

3000 Tokenomics

3000 Prisprognose

3000 Pris (3000)

Ikke noteret

1 3000 til USD direkte pris:

--
----
+0.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
3000 (3000) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 09:46:50 (UTC+8)

3000 (3000) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.06%

+0.23%

-4.46%

-4.46%

3000 (3000) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har 3000 handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 3000s højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, 3000 har ændret sig med -0.06% i løbet af den sidste time, +0.23% i løbet af 24 timer og -4.46% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

3000 (3000) Markedsinformation

$ 10.86K
$ 10.86K$ 10.86K

--
----

$ 10.86K
$ 10.86K$ 10.86K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på 3000 er $ 10.86K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 3000 er 10.00B, med et samlet udbud på 10000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 10.86K.

3000 (3000) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af 3000 til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af 3000 til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af 3000 til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af 3000 til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.23%
30 dage$ 0-43.18%
60 dage$ 0-37.55%
90 dage$ 0--

Hvad er 3000 (3000)

A DeFi protocol built on Avalanche, launched on Arena. Stake, Farm and use 3000 features to enhance your Arena experience. Rewards from donated tokens are given to users and stakers. Use prediction market to take a guess on where Arena tokens are going next. Our in house NFT marketplace will provide a feature rich market for AVAX NFTs. And use of our live stream Arena events help users become familiar with launching their own token, which can be used on 3000.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

3000 (3000) Ressource

Officiel hjemmeside

3000 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil 3000 (3000) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine 3000 (3000) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for 3000.

Tjek 3000 prisprediktion nu!

3000 til lokale valutaer

3000 (3000) Tokenomics

At forstå tokenomics for 3000 (3000) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om 3000 Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om 3000 (3000)

Hvor meget er 3000 (3000) værd i dag?
Den direkte 3000 pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle 3000 til USD pris?
Den aktuelle pris på 3000til USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af 3000?
Markedsværdien for 3000 er $ 10.86K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af 3000?
Den cirkulerende forsyning af 3000 er 10.00B USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på 3000?
3000 opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på 3000?
3000 så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for 3000?
Direkte 24-timers handelsvolumen for 3000 er -- USD.
Bliver 3000 højere i år?
3000 kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se 3000 prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
3000 (3000) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

