Den direkte 1DEV pris i dag er 0.00018513 USD. Følg med i realtid 1DEV til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk 1DEV prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

1DEV Pris (1DEV)

1 1DEV til USD direkte pris:

$0.00018513
$0.00018513
-17.60%1D
1DEV (1DEV) Live prisdiagram
1DEV (1DEV) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00018021
$ 0.00018021$ 0.00018021
24H lav
$ 0.00024948
$ 0.00024948$ 0.00024948
24H høj

$ 0.00018021
$ 0.00018021$ 0.00018021

$ 0.00024948
$ 0.00024948$ 0.00024948

$ 0.00079996
$ 0.00079996$ 0.00079996

$ 0.00007646
$ 0.00007646$ 0.00007646

+2.73%

-17.68%

-30.18%

-30.18%

1DEV (1DEV) realtidsprisen er $0.00018513. I løbet af de sidste 24 timer har 1DEV handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00018021 og et højdepunkt på $ 0.00024948, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 1DEVs højeste pris nogensinde er $ 0.00079996, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00007646.

Når det gælder kortsigtet performance, 1DEV har ændret sig med +2.73% i løbet af den sidste time, -17.68% i løbet af 24 timer og -30.18% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

1DEV (1DEV) Markedsinformation

$ 157.35K
$ 157.35K$ 157.35K

--
----

$ 185.12K
$ 185.12K$ 185.12K

849.96M
849.96M 849.96M

999,957,587.649775
999,957,587.649775 999,957,587.649775

Den nuværende markedsværdi på 1DEV er $ 157.35K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 1DEV er 849.96M, med et samlet udbud på 999957587.649775. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 185.12K.

1DEV (1DEV) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af 1DEV til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af 1DEV til USD $ +0.0000460014.
I de sidste 60 dage var prisændringen af 1DEV til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af 1DEV til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0-17.68%
30 dage$ +0.0000460014+24.85%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er 1DEV (1DEV)

1DEV is the Phase 1 activation token for QNET (Quantum Network), an experimental post-quantum blockchain research project. Built as an SPL token on Solana, 1DEV serves as a burn-to-activate mechanism for nodes in the upcoming QNET blockchain. The project demonstrates how modern AI tools enable independent developers to create advanced blockchain technology. 1DEV holders can burn their tokens to activate nodes in QNET's innovative network, which features post-quantum cryptography using CRYSTALS-Dilithium signatures and a unique reputation-based consensus system that eliminates traditional staking requirements.

1DEV (1DEV) Ressource

1DEV Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil 1DEV (1DEV) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine 1DEV (1DEV) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for 1DEV.

Tjek 1DEV prisprediktion nu!

1DEV til lokale valutaer

1DEV (1DEV) Tokenomics

At forstå tokenomics for 1DEV (1DEV) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om 1DEV Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om 1DEV (1DEV)

Hvor meget er 1DEV (1DEV) værd i dag?
Den direkte 1DEV pris i USD er 0.00018513 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle 1DEV til USD pris?
Den aktuelle pris på 1DEVtil USD er $ 0.00018513. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af 1DEV?
Markedsværdien for 1DEV er $ 157.35K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af 1DEV?
Den cirkulerende forsyning af 1DEV er 849.96M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på 1DEV?
1DEV opnåede en ATH-pris på 0.00079996 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på 1DEV?
1DEV så en ATL-pris på 0.00007646 USD.
Hvad er handelsvolumen for 1DEV?
Direkte 24-timers handelsvolumen for 1DEV er -- USD.
Bliver 1DEV højere i år?
1DEV kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se 1DEV prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
1DEV (1DEV) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

