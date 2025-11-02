1DEV (1DEV) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00018021 $ 0.00018021 $ 0.00018021 24H lav $ 0.00024948 $ 0.00024948 $ 0.00024948 24H høj 24H lav $ 0.00018021$ 0.00018021 $ 0.00018021 24H høj $ 0.00024948$ 0.00024948 $ 0.00024948 All Time High $ 0.00079996$ 0.00079996 $ 0.00079996 Laveste pris $ 0.00007646$ 0.00007646 $ 0.00007646 Prisændring (1H) +2.73% Prisændring (1D) -17.68% Prisændring (7D) -30.18% Prisændring (7D) -30.18%

1DEV (1DEV) realtidsprisen er $0.00018513. I løbet af de sidste 24 timer har 1DEV handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00018021 og et højdepunkt på $ 0.00024948, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. 1DEVs højeste pris nogensinde er $ 0.00079996, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00007646.

Når det gælder kortsigtet performance, 1DEV har ændret sig med +2.73% i løbet af den sidste time, -17.68% i løbet af 24 timer og -30.18% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

1DEV (1DEV) Markedsinformation

Markedsværdi $ 157.35K$ 157.35K $ 157.35K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 185.12K$ 185.12K $ 185.12K Cirkulationsforsyning 849.96M 849.96M 849.96M Samlet Udbud 999,957,587.649775 999,957,587.649775 999,957,587.649775

Den nuværende markedsværdi på 1DEV er $ 157.35K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af 1DEV er 849.96M, med et samlet udbud på 999957587.649775. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 185.12K.