Dnešní aktuální cena ZTX je 0.00087755 USD. Sledujte aktualizace cen ZTX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZTX.

Více informací o ZTX

Informace o ceně ZTX

Co je to ZTX

Bílá kniha pro ZTX

Oficiální webové stránky ZTX

Tokenomika pro ZTX

Předpověď cen ZTX

ZTX Cena (ZTX)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ZTX na USD

$0.00087498
$0.00087498
+0.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ZTX (ZTX)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:47:45 (UTC+8)

Informace o ceně ZTX (ZTX) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00085953
$ 0.00085953
Nejnižší za 24 h
$ 0.00091804
$ 0.00091804
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00085953
$ 0.00085953

$ 0.00091804
$ 0.00091804

$ 0.03870653
$ 0.03870653

$ 0.00085953
$ 0.00085953

-0.09%

+1.25%

-10.82%

-10.82%

Cena ZTX (ZTX) v reálném čase je $0.00087755. Za posledních 24 hodin se ZTX obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00085953 do maxima $ 0.00091804, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ZTX v historii je $ 0.03870653, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00085953.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ZTX se za poslední hodinu změnila o -0.09%, za 24 hodin o +1.25% a za posledních 7 dní o -10.82%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ZTX (ZTX)

$ 3.69M
$ 3.69M

--
--

$ 8.77M
$ 8.77M

4.20B
4.20B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace ZTX je $ 3.69M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ZTX je 4.20B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 8.77M.

Historie cen v USD pro ZTX (ZTX)

Během dnešního dne byla změna ceny ZTX na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ZTX na USD  $ -0.0003491198.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ZTX na USD  $ -0.0004146365.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ZTX na USD  $ -0.0010084192980256362.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.25%
30 dní$ -0.0003491198-39.78%
60 dní$ -0.0004146365-47.24%
90 dní$ -0.0010084192980256362-53.46%

Co je ZTX (ZTX)

ZTX is the Web3 metaverse platform backed by Jump Crypto and ZEPETO, which is the largest metaverse platform in Asia. ZTX aims to offer virtual social networking venues for avatars in addition to diverse add-on offerings such as portal games.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny ZTX (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ZTX (ZTX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ZTX (ZTX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ZTX.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ZTX!

ZTX na místní měny

Tokenomika pro ZTX (ZTX)

Pochopení tokenomiky ZTX (ZTX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ZTX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ZTX (ZTX)

Jakou hodnotu má dnes ZTX (ZTX)?
Aktuální cena ZTX v USD je 0.00087755 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ZTX v USD?
Aktuální cena ZTX v USD je $ 0.00087755. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ZTX?
Tržní kapitalizace ZTX je $ 3.69M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ZTX v oběhu?
Objem ZTX v oběhu je 4.20B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ZTX?
ZTX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.03870653 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ZTX?
ZTX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00085953 USD.
Jaký je objem obchodování ZTX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ZTX je -- USD.
Dosáhne ZTX letos vyšší ceny?
ZTX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenZTX, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:47:45 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ZTX (ZTX)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,085.85

$3,877.16

$0.02497

$186.15

$1.0004

$3,877.16

$110,085.85

$186.15

$2.5034

$1,088.96

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08717

$0.16320

$0.16320

$0.0059450

$0.00247

$0.0000832

$20.137

