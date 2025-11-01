BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena ZORBY je 0.00005234 USD. Sledujte aktualizace cen ZORBY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZORBY.Dnešní aktuální cena ZORBY je 0.00005234 USD. Sledujte aktualizace cen ZORBY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZORBY.

Více informací o ZORBY

Informace o ceně ZORBY

Co je to ZORBY

Oficiální webové stránky ZORBY

Tokenomika pro ZORBY

Předpověď cen ZORBY

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo ZORBY

ZORBY Cena (ZORBY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ZORBY na USD

--
----
+2.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ZORBY (ZORBY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:37:54 (UTC+8)

Informace o ceně ZORBY (ZORBY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0000466
$ 0.0000466$ 0.0000466
Nejnižší za 24 h
$ 0.00005236
$ 0.00005236$ 0.00005236
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0000466
$ 0.0000466$ 0.0000466

$ 0.00005236
$ 0.00005236$ 0.00005236

$ 0.00029362
$ 0.00029362$ 0.00029362

$ 0.00003041
$ 0.00003041$ 0.00003041

+0.22%

+2.07%

+15.13%

+15.13%

Cena ZORBY (ZORBY) v reálném čase je $0.00005234. Za posledních 24 hodin se ZORBY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0000466 do maxima $ 0.00005236, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ZORBY v historii je $ 0.00029362, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00003041.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ZORBY se za poslední hodinu změnila o +0.22%, za 24 hodin o +2.07% a za posledních 7 dní o +15.13%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ZORBY (ZORBY)

$ 52.34K
$ 52.34K$ 52.34K

--
----

$ 52.34K
$ 52.34K$ 52.34K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace ZORBY je $ 52.34K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ZORBY je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 52.34K.

Historie cen v USD pro ZORBY (ZORBY)

Během dnešního dne byla změna ceny ZORBY na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ZORBY na USD  $ +0.0000115180.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ZORBY na USD  $ -0.0000093900.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ZORBY na USD  $ -0.00004921946868607286.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+2.07%
30 dní$ +0.0000115180+22.01%
60 dní$ -0.0000093900-17.94%
90 dní$ -0.00004921946868607286-48.46%

Co je ZORBY (ZORBY)

gm, I'm Zorby — an unofficial Zora mascot created by MERV my mission will be to spread across the internet by leveraging the last Coins feature I will generate a new artwork of myself for each buy — and forever You can also earn real monii by spreading my artworks online It's one of the top Zora token, with +13000 holders, +2M of volume & +11000 artworks generated Now live on Base / Zora, on the token section

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ZORBY (ZORBY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ZORBY (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ZORBY (ZORBY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ZORBY (ZORBY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ZORBY.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ZORBY!

ZORBY na místní měny

Tokenomika pro ZORBY (ZORBY)

Pochopení tokenomiky ZORBY (ZORBY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ZORBY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ZORBY (ZORBY)

Jakou hodnotu má dnes ZORBY (ZORBY)?
Aktuální cena ZORBY v USD je 0.00005234 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ZORBY v USD?
Aktuální cena ZORBY v USD je $ 0.00005234. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ZORBY?
Tržní kapitalizace ZORBY je $ 52.34K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ZORBY v oběhu?
Objem ZORBY v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ZORBY?
ZORBY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00029362 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ZORBY?
ZORBY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00003041 USD.
Jaký je objem obchodování ZORBY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ZORBY je -- USD.
Dosáhne ZORBY letos vyšší ceny?
ZORBY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenZORBY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:37:54 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ZORBY (ZORBY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,111.55
$110,111.55$110,111.55

-0.10%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.79
$3,878.79$3,878.79

+0.46%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02435
$0.02435$0.02435

-24.33%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.47
$186.47$186.47

-0.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,878.79
$3,878.79$3,878.79

+0.46%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,111.55
$110,111.55$110,111.55

-0.10%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.47
$186.47$186.47

-0.89%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5014
$2.5014$2.5014

-0.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09695
$0.09695$0.09695

+93.90%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01721
$0.01721$0.01721

-13.95%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00498
$0.00498$0.00498

+315.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0059354
$0.0059354$0.0059354

+202.51%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000839
$0.0000839$0.0000839

+67.80%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.8290
$0.8290$0.8290

+61.06%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000315
$0.000315$0.000315

+57.50%