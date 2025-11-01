BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ZoidPay je 0.00556461 USD. Sledujte aktualizace cen ZPAY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZPAY.

Více informací o ZPAY

Informace o ceně ZPAY

Co je to ZPAY

Oficiální webové stránky ZPAY

Tokenomika pro ZPAY

Předpověď cen ZPAY

Logo ZoidPay

ZoidPay Cena (ZPAY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ZPAY na USD

$0.00554099
+32.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ZoidPay (ZPAY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:13:03 (UTC+8)

Informace o ceně ZoidPay (ZPAY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00410516
Nejnižší za 24 h
$ 0.00554099
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00410516
$ 0.00554099
$ 1.79
$ 0
+2.66%

+32.61%

+66.32%

+66.32%

Cena ZoidPay (ZPAY) v reálném čase je $0.00556461. Za posledních 24 hodin se ZPAY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00410516 do maxima $ 0.00554099, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ZPAY v historii je $ 1.79, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ZPAY se za poslední hodinu změnila o +2.66%, za 24 hodin o +32.61% a za posledních 7 dní o +66.32%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ZoidPay (ZPAY)

$ 2.17M
--
$ 3.87M
392.00M
700,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace ZoidPay je $ 2.17M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ZPAY je 392.00M, přičemž celková zásoba je 700000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.87M.

Historie cen v USD pro ZoidPay (ZPAY)

Během dnešního dne byla změna ceny ZoidPay na USD  $ +0.00136832.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ZoidPay na USD  $ +0.0155287998.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ZoidPay na USD  $ +0.0313194647.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ZoidPay na USD  $ +0.004610296394497739.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00136832+32.61%
30 dní$ +0.0155287998+279.06%
60 dní$ +0.0313194647+562.83%
90 dní$ +0.004610296394497739+483.10%

Co je ZoidPay (ZPAY)

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products.

The ZoidPay ecosystem has four core products:

  1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension
  2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans
  3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS
  4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ZoidPay (ZPAY)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ZoidPay (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ZoidPay (ZPAY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ZoidPay (ZPAY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ZoidPay.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ZoidPay!

ZPAY na místní měny

Tokenomika pro ZoidPay (ZPAY)

Pochopení tokenomiky ZoidPay (ZPAY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ZPAY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ZoidPay (ZPAY)

Jakou hodnotu má dnes ZoidPay (ZPAY)?
Aktuální cena ZPAY v USD je 0.00556461 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ZPAY v USD?
Aktuální cena ZPAY v USD je $ 0.00556461. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ZoidPay?
Tržní kapitalizace ZPAY je $ 2.17M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ZPAY v oběhu?
Objem ZPAY v oběhu je 392.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ZPAY?
ZPAY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.79 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ZPAY?
ZPAY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování ZPAY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ZPAY je -- USD.
Dosáhne ZPAY letos vyšší ceny?
ZPAY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenZPAY, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se ZoidPay (ZPAY)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

