Dnešní aktuální cena ZODIA je 0.00000975 USD. Sledujte aktualizace cen ZODIA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZODIA.

ZODIA Cena (ZODIA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ZODIA na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:37:32 (UTC+8)

Informace o ceně ZODIA (ZODIA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00132653
$ 0.00132653$ 0.00132653

$ 0.00000941
$ 0.00000941$ 0.00000941

--

--

0.00%

0.00%

Cena ZODIA (ZODIA) v reálném čase je $0.00000975. Za posledních 24 hodin se ZODIA obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ZODIA v historii je $ 0.00132653, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000941.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ZODIA se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ZODIA (ZODIA)

$ 9.75K
$ 9.75K$ 9.75K

--
----

$ 9.75K
$ 9.75K$ 9.75K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace ZODIA je $ 9.75K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ZODIA je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.75K.

Historie cen v USD pro ZODIA (ZODIA)

Během dnešního dne byla změna ceny ZODIA na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ZODIA na USD  $ -0.0000006308.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ZODIA na USD  $ -0.0000071236.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ZODIA na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000006308-6.47%
60 dní$ -0.0000071236-73.06%
90 dní$ 0--

Co je ZODIA (ZODIA)

Zodia is an AI-powered crypto companion that learns your investment style, risk tolerance, and market preferences to provide personalized trading insights and portfolio guidance.

Currently offering free daily analysis with technical indicators and sentiment tracking, Zodia adapts its communication style and recommendations based on YOUR individual crypto journey and needs.

The platform is expanding toward advanced features like smart DCA automation, portfolio rebalancing suggestions, and proactive market alerts designed to help both new and experienced traders navigate the volatile crypto landscape.

ZODIA na místní měny

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ZODIA (ZODIA)

Jakou hodnotu má dnes ZODIA (ZODIA)?
Aktuální cena ZODIA v USD je 0.00000975 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ZODIA v USD?
Aktuální cena ZODIA v USD je $ 0.00000975. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ZODIA?
Tržní kapitalizace ZODIA je $ 9.75K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ZODIA v oběhu?
Objem ZODIA v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ZODIA?
ZODIA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00132653 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ZODIA?
ZODIA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000941 USD.
Jaký je objem obchodování ZODIA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ZODIA je -- USD.
Dosáhne ZODIA letos vyšší ceny?
ZODIA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenZODIA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:37:32 (UTC+8)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

