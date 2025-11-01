BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena ZeroX King je 0 USD. Sledujte aktualizace cen 0XK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 0XK.Dnešní aktuální cena ZeroX King je 0 USD. Sledujte aktualizace cen 0XK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 0XK.

Více informací o 0XK

Informace o ceně 0XK

Co je to 0XK

Oficiální webové stránky 0XK

Tokenomika pro 0XK

Předpověď cen 0XK

Logo ZeroX King

ZeroX King Cena (0XK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 0XK na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ZeroX King (0XK)
Informace o ceně ZeroX King (0XK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cena ZeroX King (0XK) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se 0XK obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 0XK v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 0XK se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ZeroX King (0XK)

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

--
----

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

45.63B
45.63B 45.63B

45,633,531,711.859085
45,633,531,711.859085 45,633,531,711.859085

Aktuální tržní kapitalizace ZeroX King je $ 7.48K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu 0XK je 45.63B, přičemž celková zásoba je 45633531711.859085. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.48K.

Historie cen v USD pro ZeroX King (0XK)

Během dnešního dne byla změna ceny ZeroX King na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ZeroX King na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ZeroX King na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ZeroX King na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-18.08%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je ZeroX King (0XK)

0xK brings Meme coins into a new track, making coin holders feel that they are not speculators, but a game of wealth and power.

0xK It’s not a token, it’s a key. A raw, pure, almost dark crypto power. Kill Switch Mechanism Token destruction is not 'Burn', but 'Kill'. Each transaction Kills 1% of the amount. Born accidentally from network congestion and code entropy, its address starts with 0xK, declaring itself the King of all addresses.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ZeroX King (0XK)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ZeroX King (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ZeroX King (0XK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ZeroX King (0XK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ZeroX King.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ZeroX King!

0XK na místní měny

Tokenomika pro ZeroX King (0XK)

Pochopení tokenomiky ZeroX King (0XK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 0XK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ZeroX King (0XK)

Jakou hodnotu má dnes ZeroX King (0XK)?
Aktuální cena 0XK v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena 0XK v USD?
Aktuální cena 0XK v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ZeroX King?
Tržní kapitalizace 0XK je $ 7.48K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem 0XK v oběhu?
Objem 0XK v oběhu je 45.63B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) 0XK?
0XK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) 0XK?
0XK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování 0XK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování 0XK je -- USD.
Dosáhne 0XK letos vyšší ceny?
0XK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen0XK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:37:25 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ZeroX King (0XK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

