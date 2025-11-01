BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena ZeroTrust je 0.00782105 USD. Sledujte aktualizace cen ZERØ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZERØ.Dnešní aktuální cena ZeroTrust je 0.00782105 USD. Sledujte aktualizace cen ZERØ v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZERØ.

Více informací o ZERØ

Informace o ceně ZERØ

Co je to ZERØ

Oficiální webové stránky ZERØ

Tokenomika pro ZERØ

Předpověď cen ZERØ

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo ZeroTrust

ZeroTrust Cena (ZERØ)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ZERØ na USD

$0.0078834
$0.0078834$0.0078834
-9.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ZeroTrust (ZERØ)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:47:23 (UTC+8)

Informace o ceně ZeroTrust (ZERØ) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00751407
$ 0.00751407$ 0.00751407
Nejnižší za 24 h
$ 0.00878487
$ 0.00878487$ 0.00878487
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00751407
$ 0.00751407$ 0.00751407

$ 0.00878487
$ 0.00878487$ 0.00878487

$ 0.00896326
$ 0.00896326$ 0.00896326

$ 0.00134542
$ 0.00134542$ 0.00134542

+3.95%

-10.13%

+9.28%

+9.28%

Cena ZeroTrust (ZERØ) v reálném čase je $0.00782105. Za posledních 24 hodin se ZERØ obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00751407 do maxima $ 0.00878487, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ZERØ v historii je $ 0.00896326, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00134542.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ZERØ se za poslední hodinu změnila o +3.95%, za 24 hodin o -10.13% a za posledních 7 dní o +9.28%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ZeroTrust (ZERØ)

$ 2.87M
$ 2.87M$ 2.87M

--
----

$ 7.80M
$ 7.80M$ 7.80M

367.74M
367.74M 367.74M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace ZeroTrust je $ 2.87M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ZERØ je 367.74M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.80M.

Historie cen v USD pro ZeroTrust (ZERØ)

Během dnešního dne byla změna ceny ZeroTrust na USD  $ -0.000882257342881629.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ZeroTrust na USD  $ +0.0173881979.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ZeroTrust na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ZeroTrust na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000882257342881629-10.13%
30 dní$ +0.0173881979+222.33%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je ZeroTrust (ZERØ)

ZERØ is the meme of ZeroTrust on PulseChain, created to expose fake DeFi and amplify true decentralization. Culture-powered and community-driven, ZERØ is the entry point into the ZeroTrust movement, that incorporates the Trustless Index and PulseChain Nexus publication. Bridge into $ZERØ on PulseChain — fast, free, and seamless — from Solana, ETH, Base, BNB, or Arbitrum with LibertySwap. Crypto was never meant to be trusted. It was built to run on code — code that no one can change, stop, or censor. That’s what Zero Trust stands for: decentralized, immutable, open-source software that runs without middlemen. No CEOs. No backdoors. No rug pulls. Just pure, unstoppable logic.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj ZeroTrust (ZERØ)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny ZeroTrust (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ZeroTrust (ZERØ) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ZeroTrust (ZERØ) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ZeroTrust.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ZeroTrust!

ZERØ na místní měny

Tokenomika pro ZeroTrust (ZERØ)

Pochopení tokenomiky ZeroTrust (ZERØ) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ZERØ hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ZeroTrust (ZERØ)

Jakou hodnotu má dnes ZeroTrust (ZERØ)?
Aktuální cena ZERØ v USD je 0.00782105 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ZERØ v USD?
Aktuální cena ZERØ v USD je $ 0.00782105. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ZeroTrust?
Tržní kapitalizace ZERØ je $ 2.87M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ZERØ v oběhu?
Objem ZERØ v oběhu je 367.74M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ZERØ?
ZERØ dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00896326 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ZERØ?
ZERØ dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00134542 USD.
Jaký je objem obchodování ZERØ?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ZERØ je -- USD.
Dosáhne ZERØ letos vyšší ceny?
ZERØ může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenZERØ, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:47:23 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se ZeroTrust (ZERØ)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,075.40
$110,075.40$110,075.40

-0.13%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.15
$3,877.15$3,877.15

+0.42%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02511
$0.02511$0.02511

-21.97%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.13
$186.13$186.13

-1.07%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,877.15
$3,877.15$3,877.15

+0.42%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,075.40
$110,075.40$110,075.40

-0.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.13
$186.13$186.13

-1.07%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5033
$2.5033$2.5033

-0.82%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.77
$1,088.77$1,088.77

+0.40%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08605
$0.08605$0.08605

+72.10%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.15869
$0.15869$0.15869

+693.45%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.15869
$0.15869$0.15869

+693.45%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0059999
$0.0059999$0.0059999

+205.80%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00262
$0.00262$0.00262

+118.33%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000834
$0.0000834$0.0000834

+66.80%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.163
$20.163$20.163

+56.73%