Dnešní aktuální cena ZERA je 0.02035519 USD. Sledujte aktualizace cen ZERA v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZERA.

Více informací o ZERA

Informace o ceně ZERA

Co je to ZERA

Oficiální webové stránky ZERA

Tokenomika pro ZERA

Předpověď cen ZERA

ZERA Cena (ZERA)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ZERA na USD

$0.02036387
-4.30%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny ZERA (ZERA)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:47:16 (UTC+8)

Informace o ceně ZERA (ZERA) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01919606
Nejnižší za 24 h
$ 0.02180877
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01919606
$ 0.02180877
$ 0.04713878
$ 0.01672797
-2.85%

-4.43%

-5.63%

-5.63%

Cena ZERA (ZERA) v reálném čase je $0.02035519. Za posledních 24 hodin se ZERA obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01919606 do maxima $ 0.02180877, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ZERA v historii je $ 0.04713878, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01672797.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ZERA se za poslední hodinu změnila o -2.85%, za 24 hodin o -4.43% a za posledních 7 dní o -5.63%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu ZERA (ZERA)

$ 20.35M
--
$ 20.35M
999.37M
999,374,720.0863826
Aktuální tržní kapitalizace ZERA je $ 20.35M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ZERA je 999.37M, přičemž celková zásoba je 999374720.0863826. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 20.35M.

Historie cen v USD pro ZERA (ZERA)

Během dnešního dne byla změna ceny ZERA na USD  $ -0.00094368834221336.
Za posledních 30 dní byla změna ceny ZERA na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny ZERA na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny ZERA na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00094368834221336-4.43%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je ZERA (ZERA)

What Is ZERA?

ZERA is a zero-knowledge (ZK) privacy protocol on Solana that enables shielded balances, private transfers, and offline-capable peer-to-peer exchange for existing crypto assets (e.g., USDC, USDT, SOL + more). The project is developed by Zera Labs with the goal of providing cash-like privacy while remaining non-custodial and compatible with existing stablecoin rails.

At the protocol level, users deposit supported assets directly into the protocol and receive “cryptographic notes.” These notes can be transferred privately without the need for an internet connection and later withdrawn back to the same underlying asset. The direct-deposit architecture creates an unified, asset-agnostic anonymity set with clean composability for wallets, relayers, and dApps - without wrapped assets or AMM routing

How Does It Work?

ZERA’s core privacy layer is built on well-studied primitives:

  • Commitments & Nullifiers: Values are committed using Pedersen commitments; unique nullifiers prevent double-spends while keeping linkability hidden.

  • Zero-Knowledge Proofs: Transactions are proven with succinct zk-SNARKs (e.g., Groth16) so validators verify correctness without learning senders, receivers, or amounts.

  • Unified Pool: All notes share a common anonymity set. Optional relayers can submit withdrawals for users, helping further break the link between their network activity and identity.

The protocol is non-custodial; users retain control of their keys and notes. Because deposits/withdrawals map to the same underlying assets, accounting remains transparent at the reserve level while individual transfers stay private.

What Is the ZERA Token Used For?

ZERA is a value-accrual token tied to protocol activity. Its design centers on usage-driven, programmatic burns (i.e., a fraction of protocol volume triggers token burns executed by the program). This mechanism ties token supply reduction directly to adoption, while avoiding direct fees on private transactions.

This approach is intended to align stakeholders with protocol growth while minimizing regulatory complexity associated with fee collection or custody.

Founder & Origin

Led & founded by Hayden “Dax” Porter, a former MetaMask engineer with past roles at USAA and Twitter. The initiative began as a critical response to the state of the industry and a push toward “true digital cash” - prioritizing private, permissionless payments over speculation.

Initially charted as a multi-year PhD-by-publication from concept to product, the effort matured into Zera Labs in 2025, expanding the scope to a privacy-preserving cash layer and an extensible ZK ecosystem.

Privacy & Extensibility

  • Privacy + Compliance Posture: The protocol is non-custodial, does not require intermediate pegs, and avoids direct protocol fees. Reserves always remain fully backed by deposits, and optional relayers further reduce network-level linkability
  • Extensibility: The architecture is designed to add more collateral types and, over time, support cross-chain sources through adapter modules while preserving unified anonymity sets and burn accounting.

ZERA provides private, cash-like transfers for mainstream assets on Solana, couples usage to transparent token burns, and focuses on practical deployability: direct deposits, efficient ZK verification, and a developer-ready stack.

Welcome to the new Zero-knowledge Era.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Předpověď ceny ZERA (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít ZERA (ZERA) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva ZERA (ZERA) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro ZERA.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny ZERA!

ZERA na místní měny

Tokenomika pro ZERA (ZERA)

Pochopení tokenomiky ZERA (ZERA) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ZERA hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně ZERA (ZERA)

Jakou hodnotu má dnes ZERA (ZERA)?
Aktuální cena ZERA v USD je 0.02035519 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ZERA v USD?
Aktuální cena ZERA v USD je $ 0.02035519. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace ZERA?
Tržní kapitalizace ZERA je $ 20.35M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ZERA v oběhu?
Objem ZERA v oběhu je 999.37M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ZERA?
ZERA dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.04713878 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ZERA?
ZERA dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.01672797 USD.
Jaký je objem obchodování ZERA?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ZERA je -- USD.
Dosáhne ZERA letos vyšší ceny?
ZERA může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenZERA, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:47:16 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

