Dnešní aktuální cena Zentra je 0 USD. Sledujte aktualizace cen ZNTR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZNTR.Dnešní aktuální cena Zentra je 0 USD. Sledujte aktualizace cen ZNTR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZNTR.

Více informací o ZNTR

Informace o ceně ZNTR

Co je to ZNTR

Oficiální webové stránky ZNTR

Tokenomika pro ZNTR

Předpověď cen ZNTR

Logo Zentra

Zentra Cena (ZNTR)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 ZNTR na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Zentra (ZNTR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:37:11 (UTC+8)

Informace o ceně Zentra (ZNTR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+3.59%

-0.01%

-0.28%

-0.28%

Cena Zentra (ZNTR) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se ZNTR obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ZNTR v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ZNTR se za poslední hodinu změnila o +3.59%, za 24 hodin o -0.01% a za posledních 7 dní o -0.28%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Zentra (ZNTR)

$ 18.46K
$ 18.46K$ 18.46K

--
----

$ 18.46K
$ 18.46K$ 18.46K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Zentra je $ 18.46K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ZNTR je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 18.46K.

Historie cen v USD pro Zentra (ZNTR)

Během dnešního dne byla změna ceny Zentra na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Zentra na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Zentra na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Zentra na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.01%
30 dní$ 0-18.96%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Zentra (ZNTR)

Zentra is a Solana-based ecosystem designed around community-driven “Meme Wars,” a gamified staking and reward mechanism. Users stake SOL into different meme pools, with battles determined by the relative market cap performance of chosen tokens. Winners share rewards while every battle triggers automated buy-and-burns of $ZENTRA, creating deflationary pressure. Beyond Meme Wars, Zentra provides core utilities including a token multi-sender, token launcher, and staking modules, with further phases introducing pro distribution tools, engagement dashboards, and ecosystem grants. The project emphasizes transparency and security with a SolidProof audit, KYC verification, and multi-signature protection. Zentra’s purpose is to combine entertainment, fair distribution, and utility tools into a single Solana-powered platform.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Zentra (ZNTR)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Zentra (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Zentra (ZNTR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Zentra (ZNTR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Zentra.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Zentra!

ZNTR na místní měny

Tokenomika pro Zentra (ZNTR)

Pochopení tokenomiky Zentra (ZNTR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ZNTR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Zentra (ZNTR)

Jakou hodnotu má dnes Zentra (ZNTR)?
Aktuální cena ZNTR v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ZNTR v USD?
Aktuální cena ZNTR v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Zentra?
Tržní kapitalizace ZNTR je $ 18.46K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ZNTR v oběhu?
Objem ZNTR v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ZNTR?
ZNTR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ZNTR?
ZNTR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování ZNTR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ZNTR je -- USD.
Dosáhne ZNTR letos vyšší ceny?
ZNTR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenZNTR, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:37:11 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

