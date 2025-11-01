BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Zencore AI je 0.00568158 USD. Sledujte aktualizace cen ZCORE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ZCORE.

Zencore AI Cena (ZCORE)

Aktuální cena 1 ZCORE na USD

$0.00568158
$0.00568158$0.00568158
0.00%1D
Graf aktuální ceny Zencore AI (ZCORE)
Informace o ceně Zencore AI (ZCORE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.109964
$ 0.109964$ 0.109964

$ 0.0053254
$ 0.0053254$ 0.0053254

--

--

+2.37%

+2.37%

Cena Zencore AI (ZCORE) v reálném čase je $0.00568158. Za posledních 24 hodin se ZCORE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ZCORE v historii je $ 0.109964, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0053254.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ZCORE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o +2.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Zencore AI (ZCORE)

$ 5.68K
$ 5.68K$ 5.68K

--
----

$ 5.68K
$ 5.68K$ 5.68K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Zencore AI je $ 5.68K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu ZCORE je 1.00M, přičemž celková zásoba je 1000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.68K.

Historie cen v USD pro Zencore AI (ZCORE)

Během dnešního dne byla změna ceny Zencore AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Zencore AI na USD  $ +0.0000107893.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Zencore AI na USD  $ -0.0052363583.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Zencore AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ +0.0000107893+0.19%
60 dní$ -0.0052363583-92.16%
90 dní$ 0--

Co je Zencore AI (ZCORE)

Zencore AI is an AI-powered trading platform that combines artificial intelligence with decentralized finance to simplify and secure cryptocurrency trading. The platform enables natural language trading commands, real-time market analysis, automated portfolio management, and risk assessment tools. Its goal is to reduce complexity for beginners, save time for professional traders, and eliminate custodial risks through non-custodial execution. By integrating AI-driven insights with DeFi protocols, Zencore AI provides a smarter and safer way to trade digital assets.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Zencore AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Zencore AI (ZCORE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Zencore AI (ZCORE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Zencore AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Zencore AI!

ZCORE na místní měny

Tokenomika pro Zencore AI (ZCORE)

Pochopení tokenomiky Zencore AI (ZCORE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ZCORE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Zencore AI (ZCORE)

Jakou hodnotu má dnes Zencore AI (ZCORE)?
Aktuální cena ZCORE v USD je 0.00568158 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ZCORE v USD?
Aktuální cena ZCORE v USD je $ 0.00568158. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Zencore AI?
Tržní kapitalizace ZCORE je $ 5.68K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ZCORE v oběhu?
Objem ZCORE v oběhu je 1.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ZCORE?
ZCORE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.109964 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ZCORE?
ZCORE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0053254 USD.
Jaký je objem obchodování ZCORE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ZCORE je -- USD.
Dosáhne ZCORE letos vyšší ceny?
ZCORE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenZCORE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Zencore AI (ZCORE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

