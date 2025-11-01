BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena YUUKI je 0.00209923 USD. Sledujte aktualizace cen YUUKI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YUUKI.

Více informací o YUUKI

Informace o ceně YUUKI

Co je to YUUKI

Bílá kniha pro YUUKI

Oficiální webové stránky YUUKI

Tokenomika pro YUUKI

Předpověď cen YUUKI

YUUKI Cena (YUUKI)

Zalistování zrušeno

$0.00209923
-0.30%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
Graf aktuální ceny YUUKI (YUUKI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:20:29 (UTC+8)

Informace o ceně YUUKI (YUUKI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.0020813
Nejnižší za 24 h
$ 0.00213305
Nejvyšší za 24 h

$ 0.0020813
$ 0.00213305
$ 0.03770389
$ 0.00192955
+0.16%

-0.38%

-19.74%

-19.74%

Cena YUUKI (YUUKI) v reálném čase je $0.00209923. Za posledních 24 hodin se YUUKI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.0020813 do maxima $ 0.00213305, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YUUKI v historii je $ 0.03770389, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00192955.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YUUKI se za poslední hodinu změnila o +0.16%, za 24 hodin o -0.38% a za posledních 7 dní o -19.74%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu YUUKI (YUUKI)

$ 44.08K
--
$ 44.08K
21.00M
21,000,000.0
Aktuální tržní kapitalizace YUUKI je $ 44.08K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu YUUKI je 21.00M, přičemž celková zásoba je 21000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 44.08K.

Historie cen v USD pro YUUKI (YUUKI)

Během dnešního dne byla změna ceny YUUKI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny YUUKI na USD  $ -0.0006244155.
Za posledních 60 dní byla změna ceny YUUKI na USD  $ -0.0018428075.
Za posledních 90 dní byla změna ceny YUUKI na USD  $ -0.01260349189489528.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.38%
30 dní$ -0.0006244155-29.74%
60 dní$ -0.0018428075-87.78%
90 dní$ -0.01260349189489528-85.72%

Co je YUUKI (YUUKI)

$YUUKI is a utility based AI operator, not a simple social chatbot. Running a cashflow-generating business. Here is a number of her technical capabilities:

  1. Operate the back-end infrastructure of Fullhouse.gg, she checks deposits for inconsistencies, approves withdrawals lightning-fast and manages KYC procedures.

  2. Pay out casino revenue-share payments in tokenized form to those who took excessive risk and took the plunge. Fortune favors the bold.

  3. Manage user chats in the global on-site chat and the Discord community. Preventing deceitful entrants and baseless comments.

4 Reward Yappers on the Creatorbid Leaderboard (Kaito or Creatorbid Contribute) with Free Bets and Loyalty EXP inside the Fullhouse Eco-System.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Předpověď ceny YUUKI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít YUUKI (YUUKI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva YUUKI (YUUKI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro YUUKI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny YUUKI!

YUUKI na místní měny

Tokenomika pro YUUKI (YUUKI)

Pochopení tokenomiky YUUKI (YUUKI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu YUUKI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně YUUKI (YUUKI)

Jakou hodnotu má dnes YUUKI (YUUKI)?
Aktuální cena YUUKI v USD je 0.00209923 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena YUUKI v USD?
Aktuální cena YUUKI v USD je $ 0.00209923. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace YUUKI?
Tržní kapitalizace YUUKI je $ 44.08K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem YUUKI v oběhu?
Objem YUUKI v oběhu je 21.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) YUUKI?
YUUKI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.03770389 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) YUUKI?
YUUKI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00192955 USD.
Jaký je objem obchodování YUUKI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování YUUKI je -- USD.
Dosáhne YUUKI letos vyšší ceny?
YUUKI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenYUUKI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:20:29 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se YUUKI (YUUKI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

