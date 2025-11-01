BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Yourself je 0 USD. Sledujte aktualizace cen YOURSELF v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YOURSELF.

Více informací o YOURSELF

Informace o ceně YOURSELF

Co je to YOURSELF

Oficiální webové stránky YOURSELF

Tokenomika pro YOURSELF

Předpověď cen YOURSELF

Yourself Cena (YOURSELF)

Aktuální cena 1 YOURSELF na USD

$0.00029677
-20.50%1D
Graf aktuální ceny Yourself (YOURSELF)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:46:34 (UTC+8)

Informace o ceně Yourself (YOURSELF) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00146841
$ 0
+0.20%

-20.55%

-32.52%

-32.52%

Cena Yourself (YOURSELF) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se YOURSELF obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YOURSELF v historii je $ 0.00146841, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YOURSELF se za poslední hodinu změnila o +0.20%, za 24 hodin o -20.55% a za posledních 7 dní o -32.52%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Yourself (YOURSELF)

--
$ 296.61K
999.44M
999,443,622.1493173
Aktuální tržní kapitalizace Yourself je $ 296.61K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu YOURSELF je 999.44M, přičemž celková zásoba je 999443622.1493173. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 296.61K.

Historie cen v USD pro Yourself (YOURSELF)

Během dnešního dne byla změna ceny Yourself na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Yourself na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Yourself na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Yourself na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-20.55%
30 dní$ 0-62.28%
60 dní$ 0-41.44%
90 dní$ 0--

Co je Yourself (YOURSELF)

You are the product. Your mind is the tech. Long the most undervalued asset to exist, your true potential. The more you believe, the more valuable you become. Everyone comes in with a different level of self belief. But everyone has a desire to increase it. Whatever yours currently is, consider Yourself as a personal experiment

Start by believing in Yourself just enough to where it feels safe to you. Then allow your mind to lean into a bit of discomfort. Visualize what your reality would look like if you were to actualize your full potential

Let your imagination run wild. Feel the doubt start to creep in. But don't try to run away. Sit with the emotion. Tell your subconscious that you are actually capable of achieving your dreams. That if you can see it in your head, you can be it in your life

There will be days where you'll want to give up. To retreat back to what's familiar. Your only job with this experiment is to stay the course. Embrace the early volatility of your self belief. Consistently choose to not give up despite your false self telling you that you're not meant for greatness

Then just see what happens. Can you make it a week? Months? Years? How could you actually look, think, and feel if you finally committed to betting on Yourself?

Are you willing to hold strong and find out?

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Zdroj Yourself (YOURSELF)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Yourself (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Yourself (YOURSELF) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Yourself (YOURSELF) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Yourself.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Yourself!

YOURSELF na místní měny

Tokenomika pro Yourself (YOURSELF)

Pochopení tokenomiky Yourself (YOURSELF) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu YOURSELF hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Yourself (YOURSELF)

Jakou hodnotu má dnes Yourself (YOURSELF)?
Aktuální cena YOURSELF v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena YOURSELF v USD?
Aktuální cena YOURSELF v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Yourself?
Tržní kapitalizace YOURSELF je $ 296.61K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem YOURSELF v oběhu?
Objem YOURSELF v oběhu je 999.44M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) YOURSELF?
YOURSELF dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00146841 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) YOURSELF?
YOURSELF dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování YOURSELF?
Aktuální 24hodinový objem obchodování YOURSELF je -- USD.
Dosáhne YOURSELF letos vyšší ceny?
YOURSELF může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenYOURSELF, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Yourself (YOURSELF)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

