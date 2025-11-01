BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Yield Protocol je 0.00058414 USD. Sledujte aktualizace cen YIELD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YIELD.Dnešní aktuální cena Yield Protocol je 0.00058414 USD. Sledujte aktualizace cen YIELD v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YIELD.

Více informací o YIELD

Informace o ceně YIELD

Co je to YIELD

Oficiální webové stránky YIELD

Tokenomika pro YIELD

Předpověď cen YIELD

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Yield Protocol

Yield Protocol Cena (YIELD)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 YIELD na USD

$0.00058414
$0.00058414$0.00058414
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Yield Protocol (YIELD)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:36:20 (UTC+8)

Informace o ceně Yield Protocol (YIELD) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.547757
$ 0.547757$ 0.547757

$ 0.00007987
$ 0.00007987$ 0.00007987

--

--

-3.02%

-3.02%

Cena Yield Protocol (YIELD) v reálném čase je $0.00058414. Za posledních 24 hodin se YIELD obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YIELD v historii je $ 0.547757, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00007987.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YIELD se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -3.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Yield Protocol (YIELD)

$ 41.74K
$ 41.74K$ 41.74K

--
----

$ 82.17K
$ 82.17K$ 82.17K

71.45M
71.45M 71.45M

140,661,635.5775238
140,661,635.5775238 140,661,635.5775238

Aktuální tržní kapitalizace Yield Protocol je $ 41.74K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu YIELD je 71.45M, přičemž celková zásoba je 140661635.5775238. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 82.17K.

Historie cen v USD pro Yield Protocol (YIELD)

Během dnešního dne byla změna ceny Yield Protocol na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Yield Protocol na USD  $ -0.0000586157.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Yield Protocol na USD  $ -0.0000934913.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Yield Protocol na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000586157-10.03%
60 dní$ -0.0000934913-16.00%
90 dní$ 0--

Co je Yield Protocol (YIELD)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Yield Protocol (YIELD)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Yield Protocol (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Yield Protocol (YIELD) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Yield Protocol (YIELD) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Yield Protocol.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Yield Protocol!

YIELD na místní měny

Tokenomika pro Yield Protocol (YIELD)

Pochopení tokenomiky Yield Protocol (YIELD) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu YIELD hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Yield Protocol (YIELD)

Jakou hodnotu má dnes Yield Protocol (YIELD)?
Aktuální cena YIELD v USD je 0.00058414 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena YIELD v USD?
Aktuální cena YIELD v USD je $ 0.00058414. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Yield Protocol?
Tržní kapitalizace YIELD je $ 41.74K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem YIELD v oběhu?
Objem YIELD v oběhu je 71.45M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) YIELD?
YIELD dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.547757 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) YIELD?
YIELD dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00007987 USD.
Jaký je objem obchodování YIELD?
Aktuální 24hodinový objem obchodování YIELD je -- USD.
Dosáhne YIELD letos vyšší ceny?
YIELD může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenYIELD, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:36:20 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Yield Protocol (YIELD)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,121.78
$110,121.78$110,121.78

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.00
$3,880.00$3,880.00

+0.49%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02436
$0.02436$0.02436

-24.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.57
$186.57$186.57

-0.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,880.00
$3,880.00$3,880.00

+0.49%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,121.78
$110,121.78$110,121.78

-0.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.57
$186.57$186.57

-0.84%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5004
$2.5004$2.5004

-0.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09623
$0.09623$0.09623

+92.46%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01915
$0.01915$0.01915

-4.25%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00464
$0.00464$0.00464

+286.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0060466
$0.0060466$0.0060466

+208.18%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000837
$0.0000837$0.0000837

+67.40%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.8346
$0.8346$0.8346

+62.15%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000320
$0.000320$0.000320

+60.00%