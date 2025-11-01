BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Yield Optimizer EUR je 1.17 USD. Sledujte aktualizace cen YOEUR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YOEUR.

Yield Optimizer EUR Cena (YOEUR)

Aktuální cena 1 YOEUR na USD

$1.17
$1.17$1.17
+0.20%1D
USD
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:20:13 (UTC+8)

Informace o ceně Yield Optimizer EUR (YOEUR) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
Nejnižší za 24 h
$ 1.16
$ 1.17$ 1.17
Nejvyšší za 24 h

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.17
$ 1.17

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

0.00%

+0.21%

-0.17%

-0.17%

Cena Yield Optimizer EUR (YOEUR) v reálném čase je $1.17. Za posledních 24 hodin se YOEUR obchodoval v rozmezí od minima $ 1.16 do maxima $ 1.17, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YOEUR v historii je $ 1.19, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.15.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YOEUR se za poslední hodinu změnila o 0.00%, za 24 hodin o +0.21% a za posledních 7 dní o -0.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Yield Optimizer EUR (YOEUR)

$ 100.67K
$ 100.67K$ 100.67K

--
----

$ 100.67K
$ 100.67K$ 100.67K

86.07K
86.07K 86.07K

86,071.0
86,071.0 86,071.0

Aktuální tržní kapitalizace Yield Optimizer EUR je $ 100.67K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu YOEUR je 86.07K, přičemž celková zásoba je 86071.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 100.67K.

Historie cen v USD pro Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Během dnešního dne byla změna ceny Yield Optimizer EUR na USD  $ +0.00245575.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Yield Optimizer EUR na USD  $ -0.0104325390.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Yield Optimizer EUR na USD  $ +0.0056417400.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Yield Optimizer EUR na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00245575+0.21%
30 dní$ -0.0104325390-0.89%
60 dní$ +0.0056417400+0.48%
90 dní$ 0--

Co je Yield Optimizer EUR (YOEUR)

YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Předpověď ceny Yield Optimizer EUR (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Yield Optimizer EUR (YOEUR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Yield Optimizer EUR (YOEUR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Yield Optimizer EUR.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Yield Optimizer EUR!

YOEUR na místní měny

Tokenomika pro Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Pochopení tokenomiky Yield Optimizer EUR (YOEUR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu YOEUR hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Jakou hodnotu má dnes Yield Optimizer EUR (YOEUR)?
Aktuální cena YOEUR v USD je 1.17 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena YOEUR v USD?
Aktuální cena YOEUR v USD je $ 1.17. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Yield Optimizer EUR?
Tržní kapitalizace YOEUR je $ 100.67K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem YOEUR v oběhu?
Objem YOEUR v oběhu je 86.07K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) YOEUR?
YOEUR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.19 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) YOEUR?
YOEUR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.15 USD.
Jaký je objem obchodování YOEUR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování YOEUR je -- USD.
Dosáhne YOEUR letos vyšší ceny?
YOEUR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenYOEUR, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

