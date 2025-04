Co je Yes Chad (YES)

Yes Chad (YES) is a community-driven meme cryptocurrency inspired by the "Yes Chad" meme, symbolizing confidence, creativity, and decisiveness. With a total supply of 1 billion tokens and burned liquidity, Yes Chad is designed for security and transparency within its community. Holders are encouraged to embrace the bold "Yes" mentality, and the project engages them through custom artwork, animations, and meme contests featuring its iconic "Chad" character. As a decentralized project with a renounced contract, Yes Chad empowers holders to be part of an inclusive crypto movement, with future plans for digital art, NFTs, and collaborations within the meme space.

Zdroj Yes Chad (YES) Oficiální webová stránka