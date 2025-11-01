BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena YellowFangUSD1 je 0 USD. Sledujte aktualizace cen YFUSD1 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YFUSD1.Dnešní aktuální cena YellowFangUSD1 je 0 USD. Sledujte aktualizace cen YFUSD1 v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YFUSD1.

Více informací o YFUSD1

Informace o ceně YFUSD1

Co je to YFUSD1

Oficiální webové stránky YFUSD1

Tokenomika pro YFUSD1

Předpověď cen YFUSD1

Logo YellowFangUSD1

YellowFangUSD1 Cena (YFUSD1)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 YFUSD1 na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny YellowFangUSD1 (YFUSD1)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:20:04 (UTC+8)

Informace o ceně YellowFangUSD1 (YFUSD1) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-57.04%

-57.04%

Cena YellowFangUSD1 (YFUSD1) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se YFUSD1 obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YFUSD1 v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YFUSD1 se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -57.04%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu YellowFangUSD1 (YFUSD1)

$ 5.67K
$ 5.67K$ 5.67K

--
----

$ 5.67K
$ 5.67K$ 5.67K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace YellowFangUSD1 je $ 5.67K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu YFUSD1 je 1.00B, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 5.67K.

Historie cen v USD pro YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Během dnešního dne byla změna ceny YellowFangUSD1 na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny YellowFangUSD1 na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny YellowFangUSD1 na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny YellowFangUSD1 na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-95.86%
60 dní$ 0-95.57%
90 dní$ 0--

Co je YellowFangUSD1 (YFUSD1)

YellowFangUSD (YFUSD) is a zero-tax BEP-20 token on Binance Smart Chain designed as a BUSD-native ecosystem hub. The project operates with 0% buy and sell taxes, 100% community ownership, and permanently locked liquidity. YellowFangUSD powers a comprehensive DeFi ecosystem including staking protocols, trading tools, payment gateways, and blockchain analytics. The token serves as the utility currency across multiple interconnected applications such as FangStake for yield farming, FangSignal for AI-powered market analysis, and FangPay for merchant payments. The ecosystem maintains BUSD liquidity pairs across all projects to provide stability and seamless value preservation. Smart contracts are built using OpenZeppelin standards with security features including reentrancy protection and emergency controls.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny YellowFangUSD1 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít YellowFangUSD1 (YFUSD1) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva YellowFangUSD1 (YFUSD1) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro YellowFangUSD1.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny YellowFangUSD1!

YFUSD1 na místní měny

Tokenomika pro YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Pochopení tokenomiky YellowFangUSD1 (YFUSD1) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu YFUSD1 hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Jakou hodnotu má dnes YellowFangUSD1 (YFUSD1)?
Aktuální cena YFUSD1 v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena YFUSD1 v USD?
Aktuální cena YFUSD1 v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace YellowFangUSD1?
Tržní kapitalizace YFUSD1 je $ 5.67K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem YFUSD1 v oběhu?
Objem YFUSD1 v oběhu je 1.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) YFUSD1?
YFUSD1 dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) YFUSD1?
YFUSD1 dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování YFUSD1?
Aktuální 24hodinový objem obchodování YFUSD1 je -- USD.
Dosáhne YFUSD1 letos vyšší ceny?
YFUSD1 může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenYFUSD1, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:20:04 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se YellowFangUSD1 (YFUSD1)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

