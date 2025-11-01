BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena YAPE je 0.00705698 USD. Sledujte aktualizace cen YAPE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend YAPE.

Více informací o YAPE

Informace o ceně YAPE

Co je to YAPE

Bílá kniha pro YAPE

Oficiální webové stránky YAPE

Tokenomika pro YAPE

Předpověď cen YAPE

YAPE Cena (YAPE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 YAPE na USD

$0.00705698
-1.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny YAPE (YAPE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:12:52 (UTC+8)

Informace o ceně YAPE (YAPE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00692359
Nejnižší za 24 h
$ 0.00714902
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00692359
$ 0.00714902
$ 0.087726
$ 0.00692359
+0.13%

-1.15%

-23.54%

-23.54%

Cena YAPE (YAPE) v reálném čase je $0.00705698. Za posledních 24 hodin se YAPE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00692359 do maxima $ 0.00714902, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena YAPE v historii je $ 0.087726, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00692359.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena YAPE se za poslední hodinu změnila o +0.13%, za 24 hodin o -1.15% a za posledních 7 dní o -23.54%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu YAPE (YAPE)

$ 133.07K
--
$ 133.07K
18.85M
18,845,271.61203556
Aktuální tržní kapitalizace YAPE je $ 133.07K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu YAPE je 18.85M, přičemž celková zásoba je 18845271.61203556. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 133.07K.

Historie cen v USD pro YAPE (YAPE)

Během dnešního dne byla změna ceny YAPE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny YAPE na USD  $ -0.0049336525.
Za posledních 60 dní byla změna ceny YAPE na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny YAPE na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.15%
30 dní$ -0.0049336525-69.91%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je YAPE (YAPE)

Yape Club is an AI-powered co-yapping platform that connects Web3 projects with creators through a system of content quests. At the heart of the product is the Yape AI Agent, a co-author that helps creators produce fast, high-quality, and brand-aligned niche content on Crypto Twitter.

The Yape team bridges the gap between projects that need meaningful attention and creators looking to monetize their skills, offering a fairer, AI-augmented ecosystem where both sides benefit.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny YAPE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít YAPE (YAPE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva YAPE (YAPE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro YAPE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny YAPE!

YAPE na místní měny

Tokenomika pro YAPE (YAPE)

Pochopení tokenomiky YAPE (YAPE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu YAPE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně YAPE (YAPE)

Jakou hodnotu má dnes YAPE (YAPE)?
Aktuální cena YAPE v USD je 0.00705698 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena YAPE v USD?
Aktuální cena YAPE v USD je $ 0.00705698. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace YAPE?
Tržní kapitalizace YAPE je $ 133.07K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem YAPE v oběhu?
Objem YAPE v oběhu je 18.85M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) YAPE?
YAPE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.087726 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) YAPE?
YAPE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00692359 USD.
Jaký je objem obchodování YAPE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování YAPE je -- USD.
Dosáhne YAPE letos vyšší ceny?
YAPE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenYAPE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:12:52 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se YAPE (YAPE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$109,853.66

$3,872.01

$0.02561

$185.36

$1.0004

$3,872.01

$109,853.66

$185.36

$2.5024

$1,087.85

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.10272

$0.03762

$0.0056165

$0.00005424

$0.00260

$0.0000816

$0.03762

