Dnešní aktuální cena XVGBASE je 0 USD. Sledujte aktualizace cen XVGBASE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XVGBASE.

Více informací o XVGBASE

Informace o ceně XVGBASE

Co je to XVGBASE

Oficiální webové stránky XVGBASE

Tokenomika pro XVGBASE

Předpověď cen XVGBASE

XVGBASE Cena (XVGBASE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 XVGBASE na USD

--
----
-5.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny XVGBASE (XVGBASE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:46:12 (UTC+8)

Informace o ceně XVGBASE (XVGBASE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-5.24%

-42.22%

-42.22%

Cena XVGBASE (XVGBASE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se XVGBASE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XVGBASE v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XVGBASE se za poslední hodinu změnila o +0.15%, za 24 hodin o -5.24% a za posledních 7 dní o -42.22%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu XVGBASE (XVGBASE)

$ 415.41K
$ 415.41K$ 415.41K

--
----

$ 415.41K
$ 415.41K$ 415.41K

9.95B
9.95B 9.95B

9,948,999,999.41134
9,948,999,999.41134 9,948,999,999.41134

Aktuální tržní kapitalizace XVGBASE je $ 415.41K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XVGBASE je 9.95B, přičemž celková zásoba je 9948999999.41134. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 415.41K.

Historie cen v USD pro XVGBASE (XVGBASE)

Během dnešního dne byla změna ceny XVGBASE na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny XVGBASE na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny XVGBASE na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny XVGBASE na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-5.24%
30 dní$ 0-66.58%
60 dní$ 0-50.80%
90 dní$ 0--

Co je XVGBASE (XVGBASE)

XVGBASE is the native XVG token deployed on the Base network, part of the expanding XVG ecosystem spanning 12 EVM-compatible blockchains. Each token, including XVGBASE, shares a unified contract address, an innovation that ensures seamless cross-chain recognition and interoperability without the need for wrapped assets. XVGBASE represents a decentralized movement for borderless, interoperable utility across Ethereum L2 networks and beyond, fostering a truly unified DeFi experience.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj XVGBASE (XVGBASE)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny XVGBASE (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít XVGBASE (XVGBASE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva XVGBASE (XVGBASE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro XVGBASE.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny XVGBASE!

XVGBASE na místní měny

Tokenomika pro XVGBASE (XVGBASE)

Pochopení tokenomiky XVGBASE (XVGBASE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XVGBASE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně XVGBASE (XVGBASE)

Jakou hodnotu má dnes XVGBASE (XVGBASE)?
Aktuální cena XVGBASE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XVGBASE v USD?
Aktuální cena XVGBASE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace XVGBASE?
Tržní kapitalizace XVGBASE je $ 415.41K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XVGBASE v oběhu?
Objem XVGBASE v oběhu je 9.95B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XVGBASE?
XVGBASE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XVGBASE?
XVGBASE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování XVGBASE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XVGBASE je -- USD.
Dosáhne XVGBASE letos vyšší ceny?
XVGBASE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXVGBASE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:46:12 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se XVGBASE (XVGBASE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

