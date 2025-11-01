BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena XVGARB je 0.00000352 USD. Sledujte aktualizace cen XVGARB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XVGARB.

XVGARB Cena (XVGARB)

Aktuální cena 1 XVGARB na USD

--
----
+1.30%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny XVGARB (XVGARB)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:35:12 (UTC+8)

Informace o ceně XVGARB (XVGARB) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000338
$ 0.00000338$ 0.00000338
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000351
$ 0.00000351$ 0.00000351
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000338
$ 0.00000338$ 0.00000338

$ 0.00000351
$ 0.00000351$ 0.00000351

$ 0.00001048
$ 0.00001048$ 0.00001048

$ 0.00000338
$ 0.00000338$ 0.00000338

+0.33%

+1.05%

-16.10%

-16.10%

Cena XVGARB (XVGARB) v reálném čase je $0.00000352. Za posledních 24 hodin se XVGARB obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000338 do maxima $ 0.00000351, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XVGARB v historii je $ 0.00001048, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000338.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XVGARB se za poslední hodinu změnila o +0.33%, za 24 hodin o +1.05% a za posledních 7 dní o -16.10%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu XVGARB (XVGARB)

$ 12.32K
$ 12.32K$ 12.32K

--
----

$ 12.32K
$ 12.32K$ 12.32K

3.50B
3.50B 3.50B

3,500,000,000.0
3,500,000,000.0 3,500,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace XVGARB je $ 12.32K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XVGARB je 3.50B, přičemž celková zásoba je 3500000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 12.32K.

Historie cen v USD pro XVGARB (XVGARB)

Během dnešního dne byla změna ceny XVGARB na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny XVGARB na USD  $ -0.0000015123.
Za posledních 60 dní byla změna ceny XVGARB na USD  $ -0.0000018917.
Za posledních 90 dní byla změna ceny XVGARB na USD  $ -0.000002459983580642743.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.05%
30 dní$ -0.0000015123-42.96%
60 dní$ -0.0000018917-53.74%
90 dní$ -0.000002459983580642743-41.13%

Co je XVGARB (XVGARB)

XVGARB is pegged to the value of the Arbitrum One chain! It thrives by offering lightning-fast transactions and low fees powered by one of the most adopted rollups in Web3. This launch connects Verge holders with a vast DeFi ecosystem and efficient Layer 2 UX that rivals centralized exchanges in speed. This token was one of 6 that was offered in the XVGSuite Pinksale! Please visit our telegram channel if you have further questions!

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně XVGARB (XVGARB)

Jakou hodnotu má dnes XVGARB (XVGARB)?
Aktuální cena XVGARB v USD je 0.00000352 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XVGARB v USD?
Aktuální cena XVGARB v USD je $ 0.00000352. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace XVGARB?
Tržní kapitalizace XVGARB je $ 12.32K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XVGARB v oběhu?
Objem XVGARB v oběhu je 3.50B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XVGARB?
XVGARB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00001048 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XVGARB?
XVGARB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000338 USD.
Jaký je objem obchodování XVGARB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XVGARB je -- USD.
Dosáhne XVGARB letos vyšší ceny?
XVGARB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXVGARB, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se XVGARB (XVGARB)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

