Dnešní aktuální cena xSUI je 2.39 USD. Sledujte aktualizace cen XSUI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XSUI.

Více informací o XSUI

Informace o ceně XSUI

Co je to XSUI

Oficiální webové stránky XSUI

Tokenomika pro XSUI

Předpověď cen XSUI

xSUI Cena (XSUI)

Aktuální cena 1 XSUI na USD

$2.39
$2.39$2.39
+1.20%1D
Graf aktuální ceny xSUI (XSUI)
Informace o ceně xSUI (XSUI) (USD)

Cena xSUI (XSUI) v reálném čase je $2.39. Za posledních 24 hodin se XSUI obchodoval v rozmezí od minima $ 2.32 do maxima $ 2.41, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XSUI v historii je $ 4.17, zatímco nejnižší cena v historii je $ 1.39.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XSUI se za poslední hodinu změnila o -0.15%, za 24 hodin o +1.29% a za posledních 7 dní o -4.69%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu xSUI (XSUI)

Aktuální tržní kapitalizace xSUI je $ 3.47M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XSUI je 1.45M, přičemž celková zásoba je 1450000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 3.47M.

Historie cen v USD pro xSUI (XSUI)

Během dnešního dne byla změna ceny xSUI na USD  $ +0.03048221.
Za posledních 30 dní byla změna ceny xSUI na USD  $ -0.7869889990.
Za posledních 60 dní byla změna ceny xSUI na USD  $ -0.6577609820.
Za posledních 90 dní byla změna ceny xSUI na USD  $ -1.0466667258806687.

Co je xSUI (XSUI)

xSUI is a tokenized version of staked SUI. When users stake SUI via Momentum Finance, they receive xSUI in return, a liquid token that continuously accrues staking rewards while remaining usable across DeFi protocols.

In a DeFi landscape that demands both performance and flexibility, xSUI enables users to earn staking rewards without locking up their SUI, unlocking new opportunities across trading, lending, and liquidity provisioning.

xSUI is minted through SpringSui, the secure, non-custodial staking framework for Sui. It’s already securing over $200 million in assets, reflecting the high demand for secure and flexible staking infrastructure.

The contracts behind xSUI are audited by OtterSec and Zellic, two of the most respected firms in blockchain security, providing users with confidence in the safety and integrity of the system.

And with its upcoming debut on OKX Wallet’s Cryptopedia, xSUI will be introduced to an audience of more than 53 million users, accelerating adoption and awareness across global markets.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny xSUI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít xSUI (XSUI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva xSUI (XSUI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro xSUI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny xSUI!

XSUI na místní měny

Tokenomika pro xSUI (XSUI)

Pochopení tokenomiky xSUI (XSUI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XSUI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně xSUI (XSUI)

Jakou hodnotu má dnes xSUI (XSUI)?
Aktuální cena XSUI v USD je 2.39 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XSUI v USD?
Aktuální cena XSUI v USD je $ 2.39. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace xSUI?
Tržní kapitalizace XSUI je $ 3.47M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XSUI v oběhu?
Objem XSUI v oběhu je 1.45M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XSUI?
XSUI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 4.17 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XSUI?
XSUI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 1.39 USD.
Jaký je objem obchodování XSUI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XSUI je -- USD.
Dosáhne XSUI letos vyšší ceny?
XSUI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXSUI, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se xSUI (XSUI)

10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

