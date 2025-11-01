XOXNO Cena (XOXNO)
+2.03%
+4.46%
-7.27%
-7.27%
Cena XOXNO (XOXNO) v reálném čase je $0.01819273. Za posledních 24 hodin se XOXNO obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01704224 do maxima $ 0.01826801, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XOXNO v historii je $ 0.291313, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.01521366.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XOXNO se za poslední hodinu změnila o +2.03%, za 24 hodin o +4.46% a za posledních 7 dní o -7.27%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace XOXNO je $ 1.20M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XOXNO je 66.01M, přičemž celková zásoba je 99963753.14597028. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.82M.
Během dnešního dne byla změna ceny XOXNO na USD $ +0.00077724.
Za posledních 30 dní byla změna ceny XOXNO na USD $ -0.0068522717.
Za posledních 60 dní byla změna ceny XOXNO na USD $ -0.0031666957.
Za posledních 90 dní byla změna ceny XOXNO na USD $ -0.010647699396393717.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.00077724
|+4.46%
|30 dní
|$ -0.0068522717
|-37.66%
|60 dní
|$ -0.0031666957
|-17.40%
|90 dní
|$ -0.010647699396393717
|-36.91%
The $XOXNO Token is developed to play a critical role and serve as the key facilitator for transactional processes and engagement mechanisms within the XOXNO ecosystem. The token plays a crucial role in enabling transactions and rewarding participants within the XOXNO ecosystem, which includes a vibrant marketplace for non-fungible tokens (NFTs) and prospective collaborations with web2 brands. Its strategic importance lies in both its utility as a digital asset and its capacity to integrate and enhance the diverse aspects of the XOXNO ecosystem.
xShard: Sovereign Shards will enable the usage of $XOXNO token as a gas payment token, while for our validators that will run the entire shard $XOXNO is part of the requirements to run the nodes as each validator will have to use the $XOXNO via the liquid staking contract to get $sXOXNO. Validators will have to stake in a pair $sXOXNO with $xEGLD (our liquid staking token for EGLD) in order to join the eligible list of nodes. More details will be described about the process closer to the official launch of the product first by MultiversX foundation and then by us.
XOXNO Real Yield Liquid Staking: Users can stake their $XOXNO tokens in exchange for $sXOXNO. The benefit of holding $sXOXNO stems from its capacity to accumulate rewards from the XOXNO Accumulator as holders of $sXOXNO will receive a portion of the tokens accumulated in the pool, thereby providing an attractive incentive for long-term engagement and investment in the XOXNO ecosystem.
Jakou hodnotu v USD bude mít XOXNO (XOXNO) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva XOXNO (XOXNO) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro XOXNO.
Zkontrolujte si nyní předpověď ceny XOXNO!
Pochopení tokenomiky XOXNO (XOXNO) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XOXNO hned teď!
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 18:37:21
|Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
|10-31 15:48:21
|Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
