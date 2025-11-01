BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena XMEME je 0 USD. Sledujte aktualizace cen XMEME v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XMEME.

Více informací o XMEME

Informace o ceně XMEME

Co je to XMEME

Oficiální webové stránky XMEME

Tokenomika pro XMEME

Předpověď cen XMEME

XMEME Cena (XMEME)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 XMEME na USD

--
----
+0.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny XMEME (XMEME)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:45:24 (UTC+8)

Informace o ceně XMEME (XMEME) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.81%

+2.26%

+2.26%

Cena XMEME (XMEME) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se XMEME obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XMEME v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XMEME se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.81% a za posledních 7 dní o +2.26%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu XMEME (XMEME)

$ 934.58K
$ 934.58K$ 934.58K

--
----

$ 934.58K
$ 934.58K$ 934.58K

100.00B
100.00B 100.00B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace XMEME je $ 934.58K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XMEME je 100.00B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 934.58K.

Historie cen v USD pro XMEME (XMEME)

Během dnešního dne byla změna ceny XMEME na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny XMEME na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny XMEME na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny XMEME na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.81%
30 dní$ 0-20.38%
60 dní$ 0-30.08%
90 dní$ 0--

Co je XMEME (XMEME)

How It Started Born in November 2023, XMEME is the OG memecoin of the XRPL, blending humor, community, and blockchain brilliance. From its humble beginnings, it’s grown into the #1 memecoin on the ledger, powered by a passionate community that knows how to have fun while breaking boundaries. XMEME isn’t just a token—it’s a movement. A little humor, a lot of ambition, and endless potential. This is where memes meet the future of finance.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj XMEME (XMEME)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny XMEME (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít XMEME (XMEME) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva XMEME (XMEME) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro XMEME.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny XMEME!

XMEME na místní měny

Tokenomika pro XMEME (XMEME)

Pochopení tokenomiky XMEME (XMEME) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XMEME hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně XMEME (XMEME)

Jakou hodnotu má dnes XMEME (XMEME)?
Aktuální cena XMEME v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XMEME v USD?
Aktuální cena XMEME v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace XMEME?
Tržní kapitalizace XMEME je $ 934.58K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XMEME v oběhu?
Objem XMEME v oběhu je 100.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XMEME?
XMEME dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XMEME?
XMEME dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování XMEME?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XMEME je -- USD.
Dosáhne XMEME letos vyšší ceny?
XMEME může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXMEME, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:45:24 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

