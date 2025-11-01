BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena XFROG je 0.00000583 USD. Sledujte aktualizace cen XFROG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XFROG.Dnešní aktuální cena XFROG je 0.00000583 USD. Sledujte aktualizace cen XFROG v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XFROG.

Více informací o XFROG

Informace o ceně XFROG

Co je to XFROG

Oficiální webové stránky XFROG

Tokenomika pro XFROG

Předpověď cen XFROG

XFROG Cena (XFROG)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 XFROG na USD

--
----
-1.80%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny XFROG (XFROG)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:45:17 (UTC+8)

Informace o ceně XFROG (XFROG) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000577
$ 0.00000577$ 0.00000577
Nejnižší za 24 h
$ 0.0000061
$ 0.0000061$ 0.0000061
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000577
$ 0.00000577$ 0.00000577

$ 0.0000061
$ 0.0000061$ 0.0000061

$ 0.00003795
$ 0.00003795$ 0.00003795

$ 0.00000493
$ 0.00000493$ 0.00000493

-2.32%

-3.08%

-24.83%

-24.83%

Cena XFROG (XFROG) v reálném čase je $0.00000583. Za posledních 24 hodin se XFROG obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000577 do maxima $ 0.0000061, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XFROG v historii je $ 0.00003795, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000493.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XFROG se za poslední hodinu změnila o -2.32%, za 24 hodin o -3.08% a za posledních 7 dní o -24.83%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu XFROG (XFROG)

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

--
----

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

210.00B
210.00B 210.00B

210,000,000,000.0
210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace XFROG je $ 1.23M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XFROG je 210.00B, přičemž celková zásoba je 210000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.23M.

Historie cen v USD pro XFROG (XFROG)

Během dnešního dne byla změna ceny XFROG na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny XFROG na USD  $ -0.0000036028.
Za posledních 60 dní byla změna ceny XFROG na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny XFROG na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-3.08%
30 dní$ -0.0000036028-61.79%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je XFROG (XFROG)

XFROG is a community-driven MEME token built on the X Layer blockchain, designed to combine fun, culture, and decentralization.

The first fair minting + dividend meme coin on X Layer CA: 0xaa7EDeA4F673b0259e82628103f064E884ad3d9B copy 1 Minting Rules Send 0.1 OKB to the contract address.

Each minting transaction grants 5.25 million $XFROG.

Each address can perform a maximum of 10 minting transactions. Any attempts beyond this limit will not receive tokens, and any excess $OKB will not be refunded.

All collected $OKB will be added to the liquidity pool.

50% of the tokens will also go into the liquidity pool to ensure fairness and liquidity.

Liquidity adding before launch is prohibited — any tokens attempting to be added will be sent to the burn (black hole) address.

Zdroj XFROG (XFROG)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny XFROG (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít XFROG (XFROG) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva XFROG (XFROG) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro XFROG.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny XFROG!

XFROG na místní měny

Tokenomika pro XFROG (XFROG)

Pochopení tokenomiky XFROG (XFROG) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XFROG hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně XFROG (XFROG)

Jakou hodnotu má dnes XFROG (XFROG)?
Aktuální cena XFROG v USD je 0.00000583 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XFROG v USD?
Aktuální cena XFROG v USD je $ 0.00000583. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace XFROG?
Tržní kapitalizace XFROG je $ 1.23M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XFROG v oběhu?
Objem XFROG v oběhu je 210.00B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XFROG?
XFROG dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00003795 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XFROG?
XFROG dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000493 USD.
Jaký je objem obchodování XFROG?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XFROG je -- USD.
Dosáhne XFROG letos vyšší ceny?
XFROG může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXFROG, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:45:17 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se XFROG (XFROG)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

