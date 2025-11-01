BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena xFractal je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FRACTAL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FRACTAL.Dnešní aktuální cena xFractal je 0 USD. Sledujte aktualizace cen FRACTAL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend FRACTAL.

Více informací o FRACTAL

Informace o ceně FRACTAL

Co je to FRACTAL

Oficiální webové stránky FRACTAL

Tokenomika pro FRACTAL

Předpověď cen FRACTAL

Logo xFractal

xFractal Cena (FRACTAL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 FRACTAL na USD

$0.00052735
+78.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny xFractal (FRACTAL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:45:07 (UTC+8)

Informace o ceně xFractal (FRACTAL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0.00201832
$ 0
+0.49%

+78.21%

-0.02%

-0.02%

Cena xFractal (FRACTAL) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se FRACTAL obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena FRACTAL v historii je $ 0.00201832, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena FRACTAL se za poslední hodinu změnila o +0.49%, za 24 hodin o +78.21% a za posledních 7 dní o -0.02%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu xFractal (FRACTAL)

$ 526.91K
--
$ 526.91K
999.10M
999,095,503.486823
Aktuální tržní kapitalizace xFractal je $ 526.91K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu FRACTAL je 999.10M, přičemž celková zásoba je 999095503.486823. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 526.91K.

Historie cen v USD pro xFractal (FRACTAL)

Během dnešního dne byla změna ceny xFractal na USD  $ +0.00023143.
Za posledních 30 dní byla změna ceny xFractal na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny xFractal na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny xFractal na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00023143+78.21%
30 dní$ 0-43.08%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je xFractal (FRACTAL)

xFractal is a Solana-native intelligence protocol designed to enhance alpha extraction through real-time sentiment analysis, streamlined due diligence, predictive modeling, and modular market research tools. It enables users to assess any token’s potential across different dimensions through a natural language interface optimized for high-speed market comprehension.

The platform is structured around a network of specialized AI agents that generate actionable intelligence. Users interact with these agents via prompt-based workflows, accessing detailed insights unified within a coherent intelligence layer. xFractal enhances the user’s ability to interpret and act on market shifts in real time.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj xFractal (FRACTAL)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny xFractal (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít xFractal (FRACTAL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva xFractal (FRACTAL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro xFractal.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny xFractal!

FRACTAL na místní měny

Tokenomika pro xFractal (FRACTAL)

Pochopení tokenomiky xFractal (FRACTAL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu FRACTAL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně xFractal (FRACTAL)

Jakou hodnotu má dnes xFractal (FRACTAL)?
Aktuální cena FRACTAL v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena FRACTAL v USD?
Aktuální cena FRACTAL v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace xFractal?
Tržní kapitalizace FRACTAL je $ 526.91K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem FRACTAL v oběhu?
Objem FRACTAL v oběhu je 999.10M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) FRACTAL?
FRACTAL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00201832 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) FRACTAL?
FRACTAL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování FRACTAL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování FRACTAL je -- USD.
Dosáhne FRACTAL letos vyšší ceny?
FRACTAL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenFRACTAL, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se xFractal (FRACTAL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

