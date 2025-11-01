BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena XAU9999 je 0 USD. Sledujte aktualizace cen XAU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XAU.

Více informací o XAU

Informace o ceně XAU

Co je to XAU

Oficiální webové stránky XAU

Tokenomika pro XAU

Předpověď cen XAU

Logo XAU9999

XAU9999 Cena (XAU)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 XAU na USD

+1.60%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny XAU9999 (XAU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:19:12 (UTC+8)

Informace o ceně XAU9999 (XAU) (USD)

24hodinová změna ceny:
Cena XAU9999 (XAU) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se XAU obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XAU v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XAU se za poslední hodinu změnila o +0.12%, za 24 hodin o +1.63% a za posledních 7 dní o -29.36%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu XAU9999 (XAU)

Aktuální tržní kapitalizace XAU9999 je $ 21.29K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XAU je 1,000.00T, přičemž celková zásoba je 1.0e+15. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 21.29K.

Historie cen v USD pro XAU9999 (XAU)

Během dnešního dne byla změna ceny XAU9999 na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny XAU9999 na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny XAU9999 na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny XAU9999 na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+1.63%
30 dní$ 0-53.45%
60 dní$ 0+11.22%
90 dní$ 0--

Co je XAU9999 (XAU)

XAU-9999 is an Ethereum-based meme token that satirizes gold-backed digital assets by offering a symbolic, valueless version of “digital gold” with no physical backing or real-world utility. It is created solely for entertainment, community participation, and cultural parody, reflecting internet-native humor and crypto’s obsession with wealth, status, and digital ownership. The token has no financial utility and exists purely as a social and cultural artifact.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj XAU9999 (XAU)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny XAU9999 (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít XAU9999 (XAU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva XAU9999 (XAU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro XAU9999.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny XAU9999!

XAU na místní měny

Tokenomika pro XAU9999 (XAU)

Pochopení tokenomiky XAU9999 (XAU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XAU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně XAU9999 (XAU)

Jakou hodnotu má dnes XAU9999 (XAU)?
Aktuální cena XAU v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XAU v USD?
Aktuální cena XAU v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace XAU9999?
Tržní kapitalizace XAU je $ 21.29K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XAU v oběhu?
Objem XAU v oběhu je 1,000.00T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XAU?
XAU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XAU?
XAU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování XAU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XAU je -- USD.
Dosáhne XAU letos vyšší ceny?
XAU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXAU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:19:12 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se XAU9999 (XAU)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

