BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena X Pepe je 0 USD. Sledujte aktualizace cen XPE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XPE.Dnešní aktuální cena X Pepe je 0 USD. Sledujte aktualizace cen XPE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend XPE.

Více informací o XPE

Informace o ceně XPE

Co je to XPE

Oficiální webové stránky XPE

Tokenomika pro XPE

Předpověď cen XPE

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo X Pepe

X Pepe Cena (XPE)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 XPE na USD

--
----
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny X Pepe (XPE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:34:45 (UTC+8)

Informace o ceně X Pepe (XPE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Cena X Pepe (XPE) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se XPE obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena XPE v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena XPE se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu X Pepe (XPE)

$ 10.93K
$ 10.93K$ 10.93K

--
----

$ 10.93K
$ 10.93K$ 10.93K

42.07T
42.07T 42.07T

42,069,000,000,000.0
42,069,000,000,000.0 42,069,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace X Pepe je $ 10.93K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu XPE je 42.07T, přičemž celková zásoba je 42069000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 10.93K.

Historie cen v USD pro X Pepe (XPE)

Během dnešního dne byla změna ceny X Pepe na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny X Pepe na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny X Pepe na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny X Pepe na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ 0-6.11%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je X Pepe (XPE)

$XPe is a community-driven meme token built on X Layer, merging the iconic Pepe culture with the power of the OKX ecosystem. Designed as a decentralized cultural movement rather than just a token, $XPe embodies fair launch principles with no pre-sale, no private placement, and a focus on grassroots growth. With its vibrant community, creative branding, and plans to expand into NFTs, GameFi, and DAO governance, $XPe is shaping a bold new era of meme culture powered by Web3 innovation.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny X Pepe (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít X Pepe (XPE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva X Pepe (XPE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro X Pepe.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny X Pepe!

XPE na místní měny

Tokenomika pro X Pepe (XPE)

Pochopení tokenomiky X Pepe (XPE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu XPE hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně X Pepe (XPE)

Jakou hodnotu má dnes X Pepe (XPE)?
Aktuální cena XPE v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena XPE v USD?
Aktuální cena XPE v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace X Pepe?
Tržní kapitalizace XPE je $ 10.93K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem XPE v oběhu?
Objem XPE v oběhu je 42.07T USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) XPE?
XPE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) XPE?
XPE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování XPE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování XPE je -- USD.
Dosáhne XPE letos vyšší ceny?
XPE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenXPE, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 20:34:45 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se X Pepe (XPE)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,131.34
$110,131.34$110,131.34

-0.08%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.41
$3,879.41$3,879.41

+0.48%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02426
$0.02426$0.02426

-24.61%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.57
$186.57$186.57

-0.84%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,879.41
$3,879.41$3,879.41

+0.48%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,131.34
$110,131.34$110,131.34

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.57
$186.57$186.57

-0.84%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5016
$2.5016$2.5016

-0.88%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09666
$0.09666$0.09666

+93.32%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01915
$0.01915$0.01915

-4.25%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00497
$0.00497$0.00497

+314.16%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0061696
$0.0061696$0.0061696

+214.45%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000836
$0.0000836$0.0000836

+67.20%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.8289
$0.8289$0.8289

+61.04%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0037
$0.0037$0.0037

+48.00%