Dnešní aktuální cena WURK je 0.00050705 USD. Sledujte aktualizace cen WURK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WURK.

Více informací o WURK

Informace o ceně WURK

Co je to WURK

Oficiální webové stránky WURK

Tokenomika pro WURK

Předpověď cen WURK

WURK Cena (WURK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WURK na USD

$0.00050705
-22.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny WURK (WURK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:19:05 (UTC+8)

Informace o ceně WURK (WURK) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00049972
Nejnižší za 24 h
$ 0.00079645
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00049972
$ 0.00079645
$ 0.00414195
$ 0.00008026
-4.26%

-22.21%

-66.82%

-66.82%

Cena WURK (WURK) v reálném čase je $0.00050705. Za posledních 24 hodin se WURK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00049972 do maxima $ 0.00079645, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WURK v historii je $ 0.00414195, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00008026.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WURK se za poslední hodinu změnila o -4.26%, za 24 hodin o -22.21% a za posledních 7 dní o -66.82%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WURK (WURK)

$ 506.99K
--
$ 506.99K
999.87M
999,874,002.809441
Aktuální tržní kapitalizace WURK je $ 506.99K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WURK je 999.87M, přičemž celková zásoba je 999874002.809441. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 506.99K.

Historie cen v USD pro WURK (WURK)

Během dnešního dne byla změna ceny WURK na USD  $ -0.000144837802348273.
Za posledních 30 dní byla změna ceny WURK na USD  $ +0.0006083116.
Za posledních 60 dní byla změna ceny WURK na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny WURK na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000144837802348273-22.21%
30 dní$ +0.0006083116+119.97%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je WURK (WURK)

WURK.FUN is a crypto-native microtask platform on Solana where projects can easily create promotion jobs (starting with reposts on X/Twitter). Users complete simple tasks, verify them on chain, and get instant rewards. A vault model distributes part of the platform revenue back to token holders and referrers, making the community the natural ambassador.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny WURK (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WURK (WURK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WURK (WURK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WURK.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WURK!

WURK na místní měny

Tokenomika pro WURK (WURK)

Pochopení tokenomiky WURK (WURK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WURK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WURK (WURK)

Jakou hodnotu má dnes WURK (WURK)?
Aktuální cena WURK v USD je 0.00050705 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WURK v USD?
Aktuální cena WURK v USD je $ 0.00050705. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WURK?
Tržní kapitalizace WURK je $ 506.99K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WURK v oběhu?
Objem WURK v oběhu je 999.87M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WURK?
WURK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00414195 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WURK?
WURK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00008026 USD.
Jaký je objem obchodování WURK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WURK je -- USD.
Dosáhne WURK letos vyšší ceny?
WURK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWURK, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se WURK (WURK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

