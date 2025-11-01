BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena WUFF je 0 USD. Sledujte aktualizace cen WUFF v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WUFF.

Více informací o WUFF

Informace o ceně WUFF

Co je to WUFF

Oficiální webové stránky WUFF

Tokenomika pro WUFF

Předpověď cen WUFF

WUFF Cena (WUFF)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WUFF na USD

+0.10%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny WUFF (WUFF)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:12:31 (UTC+8)

Informace o ceně WUFF (WUFF) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.13%

-4.72%

-4.72%

Cena WUFF (WUFF) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se WUFF obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WUFF v historii je $ 0.00334803, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WUFF se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o +0.13% a za posledních 7 dní o -4.72%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WUFF (WUFF)

Aktuální tržní kapitalizace WUFF je $ 338.69K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WUFF je 954.99M, přičemž celková zásoba je 954991552.0260036. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 338.69K.

Historie cen v USD pro WUFF (WUFF)

Během dnešního dne byla změna ceny WUFF na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny WUFF na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny WUFF na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny WUFF na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.13%
30 dní$ 0-19.02%
60 dní$ 0-41.56%
90 dní$ 0--

Co je WUFF (WUFF)

Wuff is a community-driven memecoin project built around a mischievous dog character who represents the chaotic, humorous, and self-aware spirit of crypto degens. Launched with no presale and no VC backing, Wuff aims to entertain, connect, and rally a decentralized community through art, lore, and viral content. While it has no promises of utility or financial gain, Wuff distinguishes itself through its rich visual storytelling, active community engagement, and satirical take on Web3 culture. It is a meme-first movement where narrative, memes, and culture drive momentum.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny WUFF (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WUFF (WUFF) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WUFF (WUFF) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WUFF.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WUFF!

WUFF na místní měny

Tokenomika pro WUFF (WUFF)

Pochopení tokenomiky WUFF (WUFF) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WUFF hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WUFF (WUFF)

Jakou hodnotu má dnes WUFF (WUFF)?
Aktuální cena WUFF v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WUFF v USD?
Aktuální cena WUFF v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WUFF?
Tržní kapitalizace WUFF je $ 338.69K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WUFF v oběhu?
Objem WUFF v oběhu je 954.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WUFF?
WUFF dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00334803 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WUFF?
WUFF dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování WUFF?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WUFF je -- USD.
Dosáhne WUFF letos vyšší ceny?
WUFF může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWUFF, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:12:31 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se WUFF (WUFF)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

