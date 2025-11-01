BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena WuAI je 0 USD. Sledujte aktualizace cen WUAI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WUAI.

Více informací o WUAI

Informace o ceně WUAI

Co je to WUAI

Oficiální webové stránky WUAI

Tokenomika pro WUAI

Předpověď cen WUAI

Logo WuAI

WuAI Cena (WUAI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WUAI na USD

$0.00014364
-20.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny WuAI (WUAI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:18:58 (UTC+8)

Informace o ceně WuAI (WUAI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.32%

-20.53%

+103.55%

+103.55%

Cena WuAI (WUAI) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se WUAI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WUAI v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WUAI se za poslední hodinu změnila o -0.32%, za 24 hodin o -20.53% a za posledních 7 dní o +103.55%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu WuAI (WUAI)

$ 119.64K
--
$ 142.62K
832.91M
992,907,818.0421511
Aktuální tržní kapitalizace WuAI je $ 119.64K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WUAI je 832.91M, přičemž celková zásoba je 992907818.0421511. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 142.62K.

Historie cen v USD pro WuAI (WUAI)

Během dnešního dne byla změna ceny WuAI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny WuAI na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny WuAI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny WuAI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-20.53%
30 dní$ 0-22.03%
60 dní$ 0-37.60%
90 dní$ 0--

Co je WuAI (WUAI)

WuAI is a platform designed to simplify the creation and deployment of AI agents without requiring technical expertise. With a few clicks, users can launch agents and expand their capabilities over time. The platform initially focuses on social media automation, but its modular design supports seamless integration of additional functionalities. Through different APIs, WuAI can incorporate features such as schedulers or productivity tools, including email and document management.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny WuAI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít WuAI (WUAI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva WuAI (WUAI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro WuAI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny WuAI!

WUAI na místní měny

Tokenomika pro WuAI (WUAI)

Pochopení tokenomiky WuAI (WUAI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WUAI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně WuAI (WUAI)

Jakou hodnotu má dnes WuAI (WUAI)?
Aktuální cena WUAI v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WUAI v USD?
Aktuální cena WUAI v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace WuAI?
Tržní kapitalizace WUAI je $ 119.64K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WUAI v oběhu?
Objem WUAI v oběhu je 832.91M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WUAI?
WUAI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WUAI?
WUAI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování WUAI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WUAI je -- USD.
Dosáhne WUAI letos vyšší ceny?
WUAI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWUAI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:18:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se WuAI (WUAI)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

