Dnešní aktuální cena Wrapped XPL je 0.296598 USD. Sledujte aktualizace cen WXPL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WXPL.

Více informací o WXPL

Informace o ceně WXPL

Co je to WXPL

Tokenomika pro WXPL

Předpověď cen WXPL

Logo Wrapped XPL

Wrapped XPL Cena (WXPL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WXPL na USD

$0.297464
+2.00%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Wrapped XPL (WXPL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:44:31 (UTC+8)

Informace o ceně Wrapped XPL (WXPL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.284757
Nejnižší za 24 h
$ 0.304392
Nejvyšší za 24 h

$ 0.284757
$ 0.304392
$ 1.69
$ 0.283588
-0.81%

+1.32%

-22.20%

-22.20%

Cena Wrapped XPL (WXPL) v reálném čase je $0.296598. Za posledních 24 hodin se WXPL obchodoval v rozmezí od minima $ 0.284757 do maxima $ 0.304392, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WXPL v historii je $ 1.69, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.283588.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WXPL se za poslední hodinu změnila o -0.81%, za 24 hodin o +1.32% a za posledních 7 dní o -22.20%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Wrapped XPL (WXPL)

$ 23.68M
--
$ 23.68M
79.85M
79,851,515.3769173
Aktuální tržní kapitalizace Wrapped XPL je $ 23.68M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WXPL je 79.85M, přičemž celková zásoba je 79851515.3769173. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 23.68M.

Historie cen v USD pro Wrapped XPL (WXPL)

Během dnešního dne byla změna ceny Wrapped XPL na USD  $ +0.00387843.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Wrapped XPL na USD  $ -0.2061358176.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Wrapped XPL na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Wrapped XPL na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00387843+1.32%
30 dní$ -0.2061358176-69.50%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Wrapped XPL (WXPL)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Wrapped XPL (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Wrapped XPL (WXPL) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Wrapped XPL (WXPL) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Wrapped XPL.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Wrapped XPL!

WXPL na místní měny

Tokenomika pro Wrapped XPL (WXPL)

Pochopení tokenomiky Wrapped XPL (WXPL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WXPL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Wrapped XPL (WXPL)

Jakou hodnotu má dnes Wrapped XPL (WXPL)?
Aktuální cena WXPL v USD je 0.296598 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WXPL v USD?
Aktuální cena WXPL v USD je $ 0.296598. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Wrapped XPL?
Tržní kapitalizace WXPL je $ 23.68M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WXPL v oběhu?
Objem WXPL v oběhu je 79.85M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WXPL?
WXPL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.69 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WXPL?
WXPL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.283588 USD.
Jaký je objem obchodování WXPL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WXPL je -- USD.
Dosáhne WXPL letos vyšší ceny?
WXPL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWXPL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:44:31 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Wrapped XPL (WXPL)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

