Dnešní aktuální cena Wrapped SOMI je 0.401326 USD. Sledujte aktualizace cen WSOMI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WSOMI.

Více informací o WSOMI

Informace o ceně WSOMI

Co je to WSOMI

Tokenomika pro WSOMI

Předpověď cen WSOMI

Logo Wrapped SOMI

Wrapped SOMI Cena (WSOMI)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WSOMI na USD

$0.401161
$0.401161
+2.50%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Wrapped SOMI (WSOMI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:44:02 (UTC+8)

Informace o ceně Wrapped SOMI (WSOMI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.390731
$ 0.390731
Nejnižší za 24 h
$ 0.430516
$ 0.430516
Nejvyšší za 24 h

$ 0.390731
$ 0.390731

$ 0.430516
$ 0.430516

$ 1.81
$ 1.81

$ 0.37052
$ 0.37052

+0.19%

+2.57%

-24.86%

-24.86%

Cena Wrapped SOMI (WSOMI) v reálném čase je $0.401326. Za posledních 24 hodin se WSOMI obchodoval v rozmezí od minima $ 0.390731 do maxima $ 0.430516, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WSOMI v historii je $ 1.81, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.37052.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WSOMI se za poslední hodinu změnila o +0.19%, za 24 hodin o +2.57% a za posledních 7 dní o -24.86%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Wrapped SOMI (WSOMI)

$ 16.61M
$ 16.61M

--
--

$ 16.61M
$ 16.61M

41.36M
41.36M

41,358,524.89284252
41,358,524.89284252

Aktuální tržní kapitalizace Wrapped SOMI je $ 16.61M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WSOMI je 41.36M, přičemž celková zásoba je 41358524.89284252. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 16.61M.

Historie cen v USD pro Wrapped SOMI (WSOMI)

Během dnešního dne byla změna ceny Wrapped SOMI na USD  $ +0.01007397.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Wrapped SOMI na USD  $ -0.2201375448.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Wrapped SOMI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Wrapped SOMI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.01007397+2.57%
30 dní$ -0.2201375448-54.85%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Wrapped SOMI (WSOMI)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Wrapped SOMI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Wrapped SOMI (WSOMI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Wrapped SOMI (WSOMI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Wrapped SOMI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Wrapped SOMI!

WSOMI na místní měny

Tokenomika pro Wrapped SOMI (WSOMI)

Pochopení tokenomiky Wrapped SOMI (WSOMI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WSOMI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Wrapped SOMI (WSOMI)

Jakou hodnotu má dnes Wrapped SOMI (WSOMI)?
Aktuální cena WSOMI v USD je 0.401326 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WSOMI v USD?
Aktuální cena WSOMI v USD je $ 0.401326. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Wrapped SOMI?
Tržní kapitalizace WSOMI je $ 16.61M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WSOMI v oběhu?
Objem WSOMI v oběhu je 41.36M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WSOMI?
WSOMI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.81 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WSOMI?
WSOMI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.37052 USD.
Jaký je objem obchodování WSOMI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WSOMI je -- USD.
Dosáhne WSOMI letos vyšší ceny?
WSOMI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWSOMI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:44:02 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Wrapped SOMI (WSOMI)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,010.55

$3,872.81

$0.02544

$185.94

$1.0003

$3,872.81

$110,010.55

$185.94

$2.5012

$1,087.56

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08399

$0.14789

$0.14789

$0.0055104

$0.0000834

$0.00191

$20.081

