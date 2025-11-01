BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Wrapped Elephant je 0.00545027 USD. Sledujte aktualizace cen WELEPHANT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WELEPHANT.

Více informací o WELEPHANT

Informace o ceně WELEPHANT

Co je to WELEPHANT

Oficiální webové stránky WELEPHANT

Tokenomika pro WELEPHANT

Předpověď cen WELEPHANT

Logo Wrapped Elephant

Wrapped Elephant Cena (WELEPHANT)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WELEPHANT na USD

$0.00545027
$0.00545027
+1.90%1D
mexc
USD
Graf aktuální ceny Wrapped Elephant (WELEPHANT)
Informace o ceně Wrapped Elephant (WELEPHANT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00520976
$ 0.00520976
Nejnižší za 24 h
$ 0.00545296
$ 0.00545296
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00520976
$ 0.00520976

$ 0.00545296
$ 0.00545296

$ 0.00642276
$ 0.00642276

$ 0.00465357
$ 0.00465357

+0.11%

+1.96%

+4.76%

+4.76%

Cena Wrapped Elephant (WELEPHANT) v reálném čase je $0.00545027. Za posledních 24 hodin se WELEPHANT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00520976 do maxima $ 0.00545296, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WELEPHANT v historii je $ 0.00642276, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00465357.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WELEPHANT se za poslední hodinu změnila o +0.11%, za 24 hodin o +1.96% a za posledních 7 dní o +4.76%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Wrapped Elephant (WELEPHANT)

$ 173.39K
$ 173.39K

--
--

$ 173.39K
$ 173.39K

31.81M
31.81M

31,812,084.9349925
31,812,084.9349925

Aktuální tržní kapitalizace Wrapped Elephant je $ 173.39K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WELEPHANT je 31.81M, přičemž celková zásoba je 31812084.9349925. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 173.39K.

Historie cen v USD pro Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Během dnešního dne byla změna ceny Wrapped Elephant na USD  $ +0.00010494.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Wrapped Elephant na USD  $ +0.0003157019.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Wrapped Elephant na USD  $ +0.0002265328.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Wrapped Elephant na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00010494+1.96%
30 dní$ +0.0003157019+5.79%
60 dní$ +0.0002265328+4.16%
90 dní$ 0--

Co je Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Elephant Money is a DeFi ecosystem built around two core tokens: ELEPHANT, a fixed supply asset on BNB Chain, and WELEPHANT, its wrapped version deployed on Base for cross-chain utility. ELEPHANT is designed for long-term value through strategic supply compression and organic liquidity growth. WELEPHANT extends this value proposition to the broader DeFi landscape, enabling integrations, yield strategies, and partnerships across chains.

Zdroj Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Wrapped Elephant (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Wrapped Elephant (WELEPHANT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Wrapped Elephant (WELEPHANT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Wrapped Elephant.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Wrapped Elephant!

WELEPHANT na místní měny

Tokenomika pro Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Pochopení tokenomiky Wrapped Elephant (WELEPHANT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WELEPHANT hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Jakou hodnotu má dnes Wrapped Elephant (WELEPHANT)?
Aktuální cena WELEPHANT v USD je 0.00545027 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WELEPHANT v USD?
Aktuální cena WELEPHANT v USD je $ 0.00545027. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Wrapped Elephant?
Tržní kapitalizace WELEPHANT je $ 173.39K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WELEPHANT v oběhu?
Objem WELEPHANT v oběhu je 31.81M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WELEPHANT?
WELEPHANT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00642276 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WELEPHANT?
WELEPHANT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00465357 USD.
Jaký je objem obchodování WELEPHANT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WELEPHANT je -- USD.
Dosáhne WELEPHANT letos vyšší ceny?
WELEPHANT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWELEPHANT, kde najdete podrobnější analýzu.
Prohlášení

