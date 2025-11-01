BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Wrapped BESC je 2.99 USD. Sledujte aktualizace cen WBESC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WBESC.

Wrapped BESC Cena (WBESC)

Aktuální cena 1 WBESC na USD

$2.99
$2.99$2.99
-2.30%1D
Graf aktuální ceny Wrapped BESC (WBESC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:43:24 (UTC+8)

Informace o ceně Wrapped BESC (WBESC) (USD)

Cena Wrapped BESC (WBESC) v reálném čase je $2.99. Za posledních 24 hodin se WBESC obchodoval v rozmezí od minima $ 2.98 do maxima $ 3.16, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WBESC v historii je $ 5.37, zatímco nejnižší cena v historii je $ 2.91.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WBESC se za poslední hodinu změnila o +0.01%, za 24 hodin o -2.38% a za posledních 7 dní o -18.33%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Wrapped BESC (WBESC)

Aktuální tržní kapitalizace Wrapped BESC je $ 2.51M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WBESC je 842.35K, přičemž celková zásoba je 842351.9586077699. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 2.51M.

Historie cen v USD pro Wrapped BESC (WBESC)

Během dnešního dne byla změna ceny Wrapped BESC na USD  $ -0.072941203224175.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Wrapped BESC na USD  $ -0.7975400420.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Wrapped BESC na USD  $ -0.7901598250.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Wrapped BESC na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.072941203224175-2.38%
30 dní$ -0.7975400420-26.67%
60 dní$ -0.7901598250-26.42%
90 dní$ 0--

Co je Wrapped BESC (WBESC)

At Besc Crypto, we are dedicated to revolutionizing the way you trade and exchange tokens. Our platform is designed with user experience in mind, ensuring that both novice and experienced traders can navigate the world of cryptocurrency with ease. With a commitment to transparency and security, we strive to provide a reliable environment for all your trading needs.

We are a Usa company registered in the State of New Hampshire. We offer a full Usa licensed centralized exchange, a native token paired with Solana and Liquidity Locked NFT collections.

Builders Edge Services & Construction (BESC LLC) is a trusted leader in the construction industry, delivering high-quality residential and commercial projects. Our team of six full-time professionals brings expertise and dedication to every project, ensuring exceptional results and customer satisfaction.

BESC LLC's innovative approach, combining traditional business with blockchain technology, positions BESC Coin as a unique investment opportunity. With a strong foundation, proven profitability, and a growing ecosystem, BESC Coin is shaping the future of construction and finance.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Wrapped BESC (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Wrapped BESC (WBESC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Wrapped BESC (WBESC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Wrapped BESC.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Wrapped BESC!

WBESC na místní měny

Tokenomika pro Wrapped BESC (WBESC)

Pochopení tokenomiky Wrapped BESC (WBESC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WBESC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Wrapped BESC (WBESC)

Jakou hodnotu má dnes Wrapped BESC (WBESC)?
Aktuální cena WBESC v USD je 2.99 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WBESC v USD?
Aktuální cena WBESC v USD je $ 2.99. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Wrapped BESC?
Tržní kapitalizace WBESC je $ 2.51M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WBESC v oběhu?
Objem WBESC v oběhu je 842.35K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WBESC?
WBESC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 5.37 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WBESC?
WBESC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 2.91 USD.
Jaký je objem obchodování WBESC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WBESC je -- USD.
Dosáhne WBESC letos vyšší ceny?
WBESC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWBESC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:43:24 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

