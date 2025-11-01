BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Wrapped Aave Base WETH je 4,013.43 USD. Sledujte aktualizace cen WABASWETH v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend WABASWETH.

Více informací o WABASWETH

Informace o ceně WABASWETH

Co je to WABASWETH

Tokenomika pro WABASWETH

Předpověď cen WABASWETH

Logo Wrapped Aave Base WETH

Wrapped Aave Base WETH Cena (WABASWETH)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 WABASWETH na USD

$4,013.49
$4,013.49$4,013.49
+0.50%1D
mexc
Graf aktuální ceny Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)
Informace o ceně Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.38%

+0.82%

-1.37%

-1.37%

Cena Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) v reálném čase je $4,013.43. Za posledních 24 hodin se WABASWETH obchodoval v rozmezí od minima $ 3,827.02 do maxima $ 4,581.87, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena WABASWETH v historii je $ 7,104.16, zatímco nejnižší cena v historii je $ 3,674.28.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena WABASWETH se za poslední hodinu změnila o +0.38%, za 24 hodin o +0.82% a za posledních 7 dní o -1.37%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

Aktuální tržní kapitalizace Wrapped Aave Base WETH je $ 1.07M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu WABASWETH je 265.46, přičemž celková zásoba je 265.4564521555375. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 1.07M.

Historie cen v USD pro Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

Během dnešního dne byla změna ceny Wrapped Aave Base WETH na USD  $ +32.51.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Wrapped Aave Base WETH na USD  $ -460.2529282260.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Wrapped Aave Base WETH na USD  $ -466.3364854200.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Wrapped Aave Base WETH na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +32.51+0.82%
30 dní$ -460.2529282260-11.46%
60 dní$ -466.3364854200-11.61%
90 dní$ 0--

Co je Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Wrapped Aave Base WETH (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Wrapped Aave Base WETH.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Wrapped Aave Base WETH!

WABASWETH na místní měny

Tokenomika pro Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

Pochopení tokenomiky Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu WABASWETH hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

Jakou hodnotu má dnes Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)?
Aktuální cena WABASWETH v USD je 4,013.43 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena WABASWETH v USD?
Aktuální cena WABASWETH v USD je $ 4,013.43. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Wrapped Aave Base WETH?
Tržní kapitalizace WABASWETH je $ 1.07M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem WABASWETH v oběhu?
Objem WABASWETH v oběhu je 265.46 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) WABASWETH?
WABASWETH dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 7,104.16 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) WABASWETH?
WABASWETH dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 3,674.28 USD.
Jaký je objem obchodování WABASWETH?
Aktuální 24hodinový objem obchodování WABASWETH je -- USD.
Dosáhne WABASWETH letos vyšší ceny?
WABASWETH může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenWABASWETH, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

